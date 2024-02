Znano je, kdo in kako so izbrali slovensko predstavnico za Evrovizijo

Znanih je več podrobnosti, kdo in kako so za slovensko predstavnico pesmi za Evrovizijo na Švedskem izbrali pevko Raiven s skladbo Veronika.

Pred dobrim tednom so se v javnosti pojavili očitki, da so pri izboru predstavnice, ki bo Slovenijo letos zastopala na Evroviziji, izbirali mimo pravil, postopek pa je kasneje pod drobnogled vzela tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Zdaj so z RTV za časnik Delo sporočili več podrobnosti, kdo in kako so izbrali Raiven s pesmijo Veronika.

Čeprav je RTV Slovenija lani jeseni sporočila, da bodo končno odločitev in slovenskega predstavnika za Evrovizijo 2024 sprejeli v televizijski oddaji meseca januarja 2024, v kateri se bodo predstavile največ štiri skladbe, med katerimi bo izbrala strokovna komisija, od tega ena mednarodna, je na koncu izbor potekal drugače.

Pretekli teden je odstopil odgovorni urednik razvedrilnega programa TV SLO Vanja Vardjan, razlog za odstop so bile domnevne nepravilnosti pri izboru slovenske skladbe za Pesem Evrovizije. Z RTV Slovenija so takrat sporočili, da je Vardjan ponudil odstop zaradi skrbi za dobrobit RTV Slovenija, razvedrilnega programa TVS, slovenskega evrovizijskega izbora in izbrane izvajalke, z odstopom pa želi omogočiti nepristransko ugotavljanje dejstev pri izboru za pesem Evrovizije.

Raiven bo na 68. tekmovanju za pesem Evrovizije zapela Veroniko, navdih za pesem pa je črpala pri Veroniki Deseniški. Foto: Matic Prevc/STA

Kot so za Delo sporočili z RTV Slovenija, je v prvem izboru sodelovala le slovenska in ne mednarodna komisija, kot so sprva zapisali v vabilu za sodelovanje. Delo je poročalo, da so slovensko komisijo sestavljali trije redno zaposleni sodelavci RTV Slovenija, in sicer glasbeni urednik na Valu 202 Andrej Karoli, glasbeni producent in glasbenik Rok Lopatič ter urednica projekta slovenskega izbora za Pesem Evrovizije 2024 Maša Kljun, ki so izmed prijavljenih skladb opravili ožjo selekcijo petih.

Po izboru slovenske komisije je izbirala še mednarodna žirija

Izbrane skladbe se kasneje niso pomerile v posebni oddaji, kot so v vabilu sprva zapisali na RTV Slovenija, ampak je kasneje v postopek izbire vstopila mednarodna žirija, katere člani so bili vodja delegacije nizozemske javne televizije NOS na letošnji Evroviziji Twan Van De Nieuwenhuijzen, nekdanja srbska evrovizijska predstavnica Ana Djurić - Konstrakta ter ponovno Andrej Karoli in Maša Kljun, poroča omenjeni časnik.

Največ točk, 11, od skupno 20 je komisija namenila Raiven. Pevka je od treh članov komisije prejela po tri točke, od enega člana pa dve. RTV drugouvrščenega izvajalca, ki je prejel pet točk, ni razkrila, tretjeuvrščeni je prejel tri, četrtouvrščeni pa eno točko. Brez točk komisije v ožjem izboru je ostal peti glasbeni izvajalec, je še poročalo Delo. Kdo se je poleg Raiven še uvrstil v ožji izbor in jih je ocenjevala mednarodna strokovna komisija, na RTV Slovenija ne želijo razkriti in se sklicujejo na varovanje osebnih podatkov.

Raiven je na izboru zbrala več kot polovico točk

Na podlagi rezultatov v ožjem izboru in dejstva, da je Raiven na izboru zbrala več kot polovico točk, so se za potnico na Švedsko odločili brez sprva napovedane januarske oddaje. "Ko so točke prešteli, je en izvajalec oziroma izvajalka zbral več kot polovico vseh točk in takrat je bilo jasno, da ni tekmovanja, ampak že imamo izvajalca oziroma izvajalko za Pesem Evrovizije," je izbor slovenske predstavnice decembra pojasnil takratni odgovorni urednik razvedrilnega programa TV SLO Vanja Vardjan. A kot je poročalo Delo, to pravilo v javnem vabilu na razpis ni bilo izrecno zapisano.

Raiven bo Slovenijo z Veroniko predstavila v drugem delu prvega predizbora

Sedemindvajsetletna Raiven, katere pravo ime je Sara Briški Cirman, bo Slovenijo na Evroviziji zastopala s pesmijo Veronika, pod katero se podpisuje kot avtorica glasbe in besedila. "Veronika je bila ena prvih treh skladb, ki sem jih ustvarila za prihajajoči kratkometražni album in pri njih od začetka sodelovala v vlogi producentke," je povedala o pesmi in dodala: "Veronika sem jaz, Veronika si ti."

V torek je v švedskem Malmöju potekal žreb, v katerem je bila Slovenija izžrebana čisto prva. Žreb je določil, da bo Raiven skladbo Veronika predstavila v drugem delu prvega predizbora, ki bo na sporedu 7. maja in na katerem bo nastopilo 15 držav, v finale pa se jih bo uvrstilo deset. V prvi polovici predizbora se bodo predstavili Ukrajina, Ciper, Poljska, Srbija, Litva, Hrvaška in Irska, v drugi polovici pa Slovenija, Islandija, Finska, Portugalska, Luksemburg, Avstralija, Azerbajdžan in Moldavija.

