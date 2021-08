Zmagovalci Evrovizije združili moči z "botrom panka" Iggyjem Popom

Evrovizija je velikokrat postregla z zmagovalci, ki so kmalu utonili v pozabo, povsem drugače pa je z italijansko skupino Måneskin, ki je slavila na letošnjem izboru v Rotterdamu.

Mladi italijanski rockerji so se po zmagi takoj prebili na svetovne glasbene lestvice, zmagovalna evrovizijska pesem Zitti e Buoni se je uvrstila med prvih deset pesmi na Billboardovi lestvici, postala je tudi prva italijanska skladba po 30 letih, ki se je uvrstila med prvih 20 na britanski lestvici singlov. Na tej lestvici je bila bolj uspešna le skladba I Wanna Be Your Slave, z njo pa so postali prva italijanska skupina, ki se ji je uspelo prebiti na peto mesto.

Pred kratkim pa so skladbo I Wanna Be Your Slave predstavili v novi preobleki − pevcu Damianu Davidu se je v njej pridružil legendarni ameriški glasbenik Iggy Pop, ki se ga drži vzdevek "boter panka".

"V izjemno čast nam je, da se je Iggy navdušil nad našo glasbo in da je hotel sodelovati z nami," je ob premieri nove različice I Wanna Be Your Slave sporočila skupina Måneskin, "zrasli smo ob njegovi glasbi, in prav zaradi njega smo se odločili, da ustanovimo skupino. Še vedno ne moremo verjeti, da smo ga lahko spoznali in igrali z njim."

