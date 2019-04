Zala Kralj & Gašper Šantl: njuno pesem prepevajo tudi Hrvati #video #intervju

Zala Kralj in Gašper Šantl že od zmage na letošnji Emi kažeta, da ne dohajata vsega pompa, ki se ustvarja okrog njiju. Povsem prostih dni, ko se lahko posvetita samo drug drugemu, praktično nimata, saj se vse vrti okrog Evrovizije.

V izraelski Tel Aviv, kjer se bo odvijala letos, bosta odpotovala 3. maja, pred odhodom pa sta za slovenske medije dala še zadnje intervjuje. Razkrila sta, kakšen nastop pripravljata za evrovizijski oder, v katerem jeziku bosta pela in kako se sproprijemata s tem, da ju zdaj pozna skoraj vsa Slovenija.

Zala in Gašper sta pred odhodom dala še zadnje intervjuje. Foto: Ana Kovač

"Ema je nekaj, na kar te nihče ne more pripraviti"

Sta že kaj sita teh medijskih obveznosti?

Gašper: Kar, ja (smeh).

Zala: V bistvu ja, bi lagala, če bi rekla ne.

Sta si pred prijavo na Emo sploh predstavljala to intenzivnost, ki vaju zdaj obkroža?

Gašper: To je nekaj takšnega, na kar te nihče ne more pripraviti, ker je preveč vsega za dojeti, koliko se ti spremeni življenje. Po pravici povedano, bi bilo najino življenje verjetno bolj enostavno in lahkotno brez tega, ampak je pa to neka takšna izkušnja, ki jo zelo ceniva in se lahko iz nje ogromno naučiva.

Kako pa se spoprijemata s prepoznavnostjo na ulici?

Zala: Ja, res je veliko tega in včasih je v redu, včasih pa ljudje ne opazijo, da si mogoče utrujen ali pa da nama ni do tega, da bi govorila o Evroviziji. Fajn pa je, ko pride do naju nekdo, na kateremu se res vidi, da mu je všeč najina glasba in ne zato, ker sva bila na televiziji, to nama je malo nadležno. Da se delo dotakne človeka, pomembno je kar ustvarjaš.

Vajini dnevi so res natrpani, ali si sploh lahko vzameta čas samo zase?

Zala: No, ni tako hudo, a vsak dan imava nekaj, in ko se hočeš ravno sprostiti, pride nek mail ali telefonski klic. Redki so trenutki, da bi se res sprostila, ampak mislim, da je to vse dobro in vse te izkušnje vodijo do tega, da bova enkrat delala samo tisto, kar si želiva.

Gašper: Ne gre se za to, da bi nehala delati intervjuje, ampak, da bi lahko regulirala tako kot nama ustreza. Zdaj je pač vse naenkrat in ful naenkrat. Recimo včeraj sva bila cel dan v Zagrebu zaradi intervjujev.

Kako je bilo?

Zala: Ful fajn, zaspala sva v parku ob dveh popoldne (smeh). Nekateri intervjuji so res prijetni in včeraj je bil res en tak prijeten dan, pa tudi intervjuji niso bili preveč naporni.

Hrvati razumejo vajino pesem in jo pojejo?

Zala: Ja, itak (smeh).

Gašper: Celo gospod v Izraelu na recepciji jo zna zapeti. (V Tel Avivu sta bila namreč že pred dvema tednoma, ko sta snemala promovideo za Evrovizijo, op. p.).

Kako se vama zdi, da ljudje pojejo vajine pesmi?

Zala: To je nekaj najbolj norega. Že to, da se pesem nekoga dotakne, je res fajn, da si pa še zapomni besedilo in melodijo, je pa res kul.

Lahko pričakujemo enak nastop kot na Emi, v slovenščini, kot sta že napovedala?

Gašper: Ja. Nama je pomembnejše, kakšno je vzdušje med nama na odru, to je tisto, kar hočejo ljudje videti. Upam, da kljub morebitni utrujenosti doseževa to.

Zala in Gašper bosta v Tel Avivu nastopila kot peta v prvem predizboru, 14. maja. Če se bosta uvrstila v veliki finale, ju nastop čaka še v soboto, 18. maja.

Foto: Ana Kovač

"Nama je ful kul, da se to dogaja in da se dogaja zdaj"

Zala in Gašper sta na predevrovizijskem srečanju z novinarji še dodala, da sta, čeprav pogrešata proste dni, zasebnost in kvaliteten čas zase, vesela, da sta dobila priložnost predstaviti Slovenijo na Evroviziji. "Nama je ful kul, da se to dogaja in da se dogaja zdaj," je dejal Gašper.

Mlada predstavnika Slovenije bosta nastopila v prvem predizboru, a se na nastop posebej ne pripravljata, zgolj v psihološkem smislu, je še razložil Gašper, Zala pa dodala, da bo nastop praktično identičen kot na Emi, saj je to njuna ideja že od samega začetka. "Se mi ne zdi smiselno, da bi zdaj to spreminjala, ker niti ne bi šlo skupaj z najinim sporočilom. Ne bo perja in bleščic, žal."

Foto: Ana Kovač

Preverite tudi: