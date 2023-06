Za malega Urbana zbrali več kot dva milijona evrov

Urban Miroševič je danes že skoraj štiriletni deček, ki se je rodil s hudo nevrorazvojno boleznijo, imenovano sindrom CTNNB1. Zaradi bolezni ne more ne hoditi ne govoriti. Njegova starša nista sprejela, da Urban zaradi bolezni nikoli ne bo mogel sam prehoditi Rožnika ali se samostojno igrati na igrišču, zato sta se povezala z raziskovalci v Sloveniji in po svetu ter zagnala svetovni projekt razvoja genske terapije.

Kot so sporočili iz Fundacije CTNNB1, ki vodi kampanjo Koraki za Urbana, so s koncertom Slovenci za mladega Urbana pomagali zbrati še dobrih 60 tisočakov, ki so jih ločevali od končnega cilja. Skupaj so v akciji zbrali več kot dva milijona evrov in tako dosegli oziroma celo presegli cilj.

Na koncertu so nastopili Vlado Kreslin, Joker Out, Danijela Martinović, Ditka, AKA Neomi - duet, Zvita Feltna, Challe Salle, Nipke, Kristijan Crnica, Flirrt, Vid Valič, Lado Bizovičar, Luka Basi in Miran Rudan inDESIGN. Koncerta se je udeležila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in nagovorila prisotne.

