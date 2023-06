Vroč večer v Kranju, Žiga Jelar tja pripeljal vse od Cvjetićanina do Plestenjaka #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skakalec in glasbenik Žiga Jelar je s prvim samostojnim koncertom odprl Prešerno poletje v Kranju.

Prešerno poletje v Kranju bo do konca septembra v mesto vabilo s pestro kulinarično, kulturno in glasbeno ponudbo, s svojim prvim samostojnim koncertom pa ga je na prvi junijski večer odprl eden najuspešnejših Kranjčanov, smučarski skakalec Žiga Jelar.

Foto: Mediaspeed

25-letnik je na koncert povabil vrsto znanih glasbenikov, na odru so se mu pridružili Žan Serčič, Nina Pušlar, Ansambel Saša Avsenika, Grega Skočir, Rok Ferengja, Jan Plestenjak, Monika Avsenik, Bojan Cvjetićanin in Fehtarji.

"Gre za ljudi, ki so vplivali tudi na mojo glasbeno kariero," je pojasnil Jelar, prepričan, da so s takšno družbo glasbenikov iz vse Slovenije lepo odprli koncertno sezono na gradu Khislstein, kamor je skakalnega kolega prišel pozdravit in podpret tudi Peter Prevc.

Peter Prevc je na koncert prišel z ženo Mino. Foto: Mediaspeed

Jelar je 16. februarja letos izdal glasbeni prvenec Brez pravil, dinamičen in glasbeno razgiban popalbum, ki ga je ustvarjal v sicer redkih prostih trenutkih pred skakalno sezono in po njej.

