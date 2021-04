Veliko odkritje po množičnem koncertu v Barceloni #video

Pred mesecem dni so v Barceloni priredili koncert, da bi ugotovili, ali takšni dogodki predstavljajo veliko tveganje za širjenje koronavirusa. Zdaj so znani rezultati.

V Barceloni so konec marca organizirali eksperimentalni koncert za pet tisoč gledalcev, ki so se morali pred dogodkom testirati, med koncertom pa nositi maske. S tem so v Kataloniji skušali ugotoviti, ali so množični dogodki res zelo tvegani za širjenje okužb s koronavirusom.

Zdaj so razkrili rezultate: kot poroča BBC, so v 14 dneh po koncertu med udeleženci koncerta potrdili šest novih okužb, kar je manjša pojavnost kot v splošni populaciji. Od teh šestih pa so pri vsaj štirih potrdili, da se zagotovo niso okužili na koncertu.

Če povzamemo, "vsakdanje življenje" je za širjenje okužb s koronavirusom bolj tvegano kot koncert s primernimi zaščitnimi ukrepi.

Foto: Reuters

"Našli nismo nobenih dokazov za širjenje okužb med dogodkom," je ob razgrnitvi rezultatov povedal infektolog Josep Maria Llibre.

Na to novico se je odzvala tudi glasbena skupina Love of Lesbian, ki je nastopila na testnem koncertu. Zahvalili so se organizatorjem dogodka in ekipi raziskovalcev ter dodali: "Upamo, da bo zaradi teh odličnih rezultatov odslej kulturi mogoče prisluhniti tako, kot si zasluži."

