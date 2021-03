Priredili koncert za pet tisoč ljudi: v ceno vstopnice vključena testiranje in maska #video

Ob vstopu so obiskovalce testirali, pozitivnim so vrnili vstopnino in jih poslali domov.

Po Nizozemcih so tudi Katalonci preverjali, kako bi bilo mogoče varno prirejati koncerte in podobne množične dogodke. V Barceloni so namreč v soboto zvečer prvič po začetku pandemije priredili koncert, na katerem je pred pet tisoč gledalci nastopila skupina Love of Lesbian.

Koncert so priredili v dvorani Palau de Sant Jordi, ki lahko sicer sprejme tudi do 24 tisoč ljudi. Število obiskovalcev je bilo tokrat občutno manjše, a še vedno precejšnje − dogodka s pet tisoč obiskovalci si trenutno v večjem delu sveta ni mogoče niti predstavljati.

Podobno številčen koncert so sicer že decembra priredili v Madridu, a so morali obiskovalci takrat sedeti in skrbeti za medosebno razdaljo. V Barceloni je bilo precej drugače.

Poglejte:

"Dobrodošli na enem najbolj ganljivih koncertov, kar smo jih doživeli," je občinstvo pozdravil Santi Balmes, pevec skupine, ki sta ji pripadli čast in odgovornost, da nastopi na prvem pandemičnem koncertu v Barceloni.

Tega so priredili ob strogih zaščitnih ukrepih in nadzoru zdravnikov, da bi ugotovili, ali je tovrstne dogodke mogoče že zdaj varno izpeljati. Vsak obiskovalec se je moral pred koncertom testirati na eni od treh določenih točk, le šest od pet tisoč testiranih pa je bilo pozitivnih, je poročal katalonski časopis La Vanguardia.

Foto: Reuters

Cena testa je bila vključena v vstopnino, prav tako zaščitna maska. Tistim, ki so bili na testu pozitivni, vstop na koncert seveda ni bil dovoljen, denar pa jim bodo vrnili.

Rezultate testa so obiskovalci prejeli prek mobilne aplikacije, ki so jo morali pokazati ob vstopu na prizorišče. Dvorana, v kateri so tudi povečali zračenje, je bila razdeljena na tri območja, ki so imela ločen vhod, prehajanje med njimi pa ni bilo dovoljeno. Vsi obiskovalci so morali ves čas nositi zaščitne maske.

Več fotografij:

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

"Bilo je super, pravzaprav bolje kot pred pandemijo, saj smo bili vsi neverjetno srečni in vznemirjeni, da smo končno na koncertu," je za tiskovno agencijo dpa povedal eden od obiskovalcev, "upam, da bo kmalu še več podobnih dogodkov."

Oglejte si še: