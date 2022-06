V Sveto Trojico danes prihaja zmagovalka Evrovizije Jamala #video

Pevka je novico, da prihaja v Slovenijo, delila tudi na svojem profilu na Instagram, kjer je zapisala: "16. junija bom prvič od začetka te vojne nastopila v Sloveniji. Skoraj popolna zasedba in uro dolg seznam pesmi. Pesmi so izbrane tako, da prikažejo Ukrajino, kakršna je danes. Močna, globoka in virtuozna. Da svet vidi moderno ukrajinsko glasbo v najlepši luči. Veselim se srečanja."

Letos pričakujejo več obiskovalcev kot lani

TrojicaFest je lani v štirih dneh festivalskega dogajanja obiskalo več kot deset tisoč ljudi. Letos jih pričakujejo še enkrat toliko.

"Letošnja rdeča nit TrojicaFesta je biti boljši človek, da smo boljši v odnosu do skupnosti, v odnosu do narave, v odnosu do sočloveka, v čemerkoli. Ljudje znamo hitro izbrati neko lažjo pot, kjer sami sebi rečemo, da smo opravili svoje, potem pa se obrnemo vstran. Pomembno je, da tudi sami naredimo nekaj dobrega za občino, da ne čakamo vseskozi, da nam nekdo drug pomaga, in da se vsak od nas maksimalno trudi," je povedal župan David Klobasa.

Sloveniji se zahvaljuje za podporo

S koncertom Jamale želijo v občini opozoriti na grozote, ki se dogajajo v Ukrajini, le 600 kilometrov stran od nas, obenem pa sledijo poslanstvu, da je TrojicaFest več kot le zabava.

"Odkar sem s svojimi otroki pobegnila iz Kijeva, sem imela več nastopov po svetu. Vendar v tem času nikoli nisem videla svoje ekipe, svoje druge družine, in z njo nastopala. Zato bo nastop v Sveti Trojici imel še toliko večji pomen, saj bom prvič, odkar se je v Ukrajini začela vojna, nastopila s celotno zasedbo. V tem groznem času za Ukrajino bi se skupaj radi zahvalili Sloveniji za podporo," je na včerajšnji novinarski konferenci pred festivalom povedala Jamala.