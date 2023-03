V Srbiji izbrali pesem, ki je nasledila "lase Meghan Markle"

V Beogradu so pretekli konec tedna izbrali svojega predstavnika na letošnjem evrovizijskem izboru. V sobotnem finalu, ki je sledil dvema polfinalnima večeroma, je po seštevku glasov občinstva in žirije slavil Luke Black s pesmijo Samo mi se spava, s katero želi sporočiti, da "spimo, medtem ko svet gori".

Srbija je takoj po tem, ko so izbrali svojega predstavnika, skočila na evrovizijskih stavnicah in trenutno zaseda 14. mesto. Zadovoljstvo z letošnjim izbrancem pa je izrazila tudi umetnica Ana Đurić - Konstrakta, ki je Srbijo s pesmijo In Corpore Sano predstavljala na lanski Evroviziji. "Mislim, da ima Luke Black najbolj vsebinski material, ki bo lepo komuniciral na Evroviziji," je dejala za srbski portal N1 in dodala, da upa, da je s svojim primerom ojunačila druge glasbenike, da pri ustvarjanju pesmi eksperimentirajo in si upajo več.

30-letni Luke Black oziroma Luka Ivanović prihaja iz Čačka, zadnjih nekaj let pa živi in ustvarja v Veliki Britaniji ter je edini srbski glasbenik, ki ga je pod svoje okrilje vzela založba Universal Music Group. Za evrovizijskega predstavnika Srbije se je potegoval že leta 2016, takrat s pesmijo Demons, a je bil neuspešen.

Oglejte si še: