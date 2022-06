V Slovenijo prihaja Konstrakta

V sklopu 29. obletnice AKC Metelkova mesto bo 8. septembra nastopila Konstrakta, srbska predstavnica na letošnjem izboru za pesem Evrovizije, ki je osvojila visoko peto mesto.

"Redko smo gledalci Evrovizije s področja nekdanje Jugoslavije tako močno stiskali pesti kot letos – Konstraktina In Corpore Sano je nadzemeljska umetnina, skoraj premočna za Evrovizijo in obenem točno to, kar je Evrovizija potrebovala. Umetnost, sporočilnost. Opozarjanje na stvari, ki pomenijo in so vredne pozornosti," so ob tem zapisali organizatorji Konstraktinega koncerta v Ljubljani.

To ne bo njen prvi nastop v Ljubljani

Ano Đurić, ki stoji za umetniškim imenom Konstrakta, je širše občinstvo resda spoznalo šele z Evrovizijo, a njeno umetniško-glasbeno ustvarjanje traja že leta. Med drugim je z glasbeno skupino Mistake Mistake že leta 2007 nastopila v Gala hali, kjer bo nastopila tudi letos septembra. Na koncertu bo predstavila tako svoje solo pesmi kot tudi največje hite skupine Zemlja gruva, ki jo spremlja.

