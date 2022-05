Konstrakta o zmagovalcih Evrovizije: Ne bi jim dala veliko točk

Gostja zadnje pogovorne oddaje Nedjeljom u 2 (V nedeljo ob dveh) na hrvaški radioteleviziji je bila Ana Đurić oziroma Konstrakta, srbska umetnica, ki je s skladbo In Corpore Sano nastopila na letošnji Evroviziji in s samosvojim nastopom ter skladbo požela ogromno pozornosti.

Kot je povedala, se zdaj praktično vsi do nje vedejo precej drugače kot pred Evrovizijo. "V glasbi sem že dolgo in zdaj je nenadoma precej drugače. Ponujajo mi roke, nosijo mi stvari. In to me na neki način tudi muči," je dejala in pojasnila, da dobiva precej ponudb, da bi kaj oglaševala. "Tudi šampone. Ponujajo mi veliko denarja za stvari, za katere nisem prepričana, da so vredne tega. Pet, deset tisoč evrov, daj, posnemi to za 20. Mislim, da to ni v redu, vso to oglaševanje in koliko denarja gre za to."

Ob tem o svoji novi slavi razmišlja trezno in je prepričana, da bo trajala največ do konca leta, potem pa se bo vrnila k ustaljenemu načinu življenja. "Že tri mesece nisem kuhala in pogrešam to, pogrešam tempo, pri katerem imam čas razmišljati in skrbeti za svojo družino," je dejala.

Ob tem je voditelja Aleksandra Stankovića prosila, naj je ne sprašuje o politiki, odgovorila pa je na vprašanje, ali ima zdravstveno zavarovanje, kar je ena glavnih tem njene evrovizijske skladbe. "Še vedno ga nimam. To je v pesmi metafora za nezaščitenost," je pojasnila, "to je tema, o kateri je treba govoriti, še posebej v tem ozračju strahu in v svetu, kjer zdravje velja za dolžnost."

Razgovorila se je tudi o letošnjih zmagovalcih Evrovizije, ukrajinski zasedbi Kaluš Orkestra. "Ukrajini gre v zadnjih letih dobro, meni pa je bila njihova lanska pesem bolj všeč kot ta," je dejala, "letošnja ima nekaj zanimivih delov, tudi tema je zanimiva, ni pa to skladba, ki bi ji jaz dala veliko točk."

