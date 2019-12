V Slovenijo prihaja didžej, ki noče razkriti svoje identitete #intervju #video

V petek bo pri nas nastopil didžej Hyenah, ki na svojih nastopih nikoli ne razkrije svoje identitete in o sebi pravzaprav noče govoriti. Se pa na veliko razgovori o Afriki, Greti Thunberg in globalnem segrevanju, saj je zagrizen aktivist, ki se bori za Zemljo.

Sceno elektronske glasbe je popestril tako imenovani afro-house in eden od pomembnejših akterjev se bo v petek ustavil tudi pri nas: Klub K4 bo prvič obiskal eden od najbolj vročih predstavnikov z afriškimi ritmi prepojene house glasbe, Hyenah.

Hyenah je v Berlinu živeči didžej, ki na vprašanje, "Kdo sploh je Hyenah?", odgovori s kratkim manifestom, v katerem pove zgolj to, da mu ni mar za rase, za spolno usmerjenost ter koliko zaslužiš, temveč le za to, kaj lahko nudiš. "Samo to mi je pomembno," pravi.

Vprašanje, zakaj skrivate svoj obraz, vam verjetno postavljajo ves čas. Kakšen je vaš odgovor?

Ker me ljudje to vedno sprašujejo, sem sestavil kratek manifest, ki je pravzaprav moj odgovor na to: "Ni mi važno, koliko zaslužiš, ni mi važno, kaj imaš. Vseeno mi je, ali si debel ali suh, ne zanima me barva tvoje kože, če si črn, bel ali rumen. Ni mi mar, če si gej, heteroseksualen ali nekaj vmes. Zanima me le, kaj lahko ponudiš. Važno mi je samo to. Pomembno je le, kaj lahko ponudimo, naše pozitivne vibracije, toplino, spoštovanje drug drugega, naša ljubezen. Tukaj in zdaj, in ne s pomočjo klika."

Vemo, da ste didžej in aktivist, a kako bi odgovorili na vprašanje, kdo je Hyenah?

Veseli me, da razumete, da sta za idejo Hyenah globlje sporočilo in pomen. Sam se imam za nekakšnega aktivista, ki meni, da je v teh časih, ko so populisti vse bolj vplivni, rasizem in ksenofobija pa vse bolj rasteta, pomembno širiti pozitivno sporočilo. Poleg tega ljubim Afriko in mislim, da je vse prepogosto napačno razumljena in spregledana v smislu, kaj pravzaprav je: kulturno zelo bogata celina. Še posebno, ko govorimo o njeni glasbeni in plesni dediščini. Kadar govorimo o ritmu, je Afrika na prvem mestu, in o tem hočem bolj ozaveščati. Hočem poudariti raznolikost Afrike in njen navdihujoči prostor.

To se najbolje doseže, če ustvarjaš izkušnje, kar počnem tudi jaz: ljudem po vsem svetu ponujam izkušnjo bogate afriške glasbe. K temu vabimo različne afriške umetnike, saj hočemo na naših dogodkih, ki se običajno dogajajo na prizoriščih, ki jih ne obišče veliko rasno mešanih ljudi, poskrbeti, da je več raznolikosti ras, za ljudi hočemo ustvariti varen prostor, boljšo resničnost, ki je močnejša od predsodkov. Veste, veliko ljudi ima še vedno rasistične misli, čeprav se sami nimajo za rasiste.

Sam imam sebe za antirasista. Priznavam, da rasizem obstaja v ljudeh, in ni dovolj, da nismo rasisti, temveč da se borimo proti rasizmu. Tudi v nas samih.

To lahko naredimo tako, da združimo ljudi vseh ras in oblik, da skupaj doživijo veselje. Ko si enkrat na zabavi in se zabavaš z rasno mešano množico, vključno z Afričani, je zelo težko vzdrževati predsodke. To je moj način aktivizma: antirasistično, za ljudi.

Foto: Osebni arhiv Kako bi kot aktivist, ki se bori za ljudi, Afriko in planet, v tem trenutku ocenili človeštvo?

Veliko je razlogov, da bi v tem trenutku obupali nad človeško raso. Videti je, da so stvari iz dneva v dan slabše, demokracija je vse šibkejša, zaslužkarji služijo še več, več denarja, več moči in vpliva. Rasistična propaganda in lažne novice se prek družbenih omrežij širijo brezmejno in še posebej starejši ljudje ne znajo ločiti, kaj je resnično in kaj ne. Družbe so vedno bolj ločene, ljudje sploh ne poslušajo več drug drugega. Ob vsem tem se res zdi brezupno, čeprav opažam nekaj izboljšav.

Mladina dandanes je osupljiva. Na primer gibanje Petki za prihodnost je tako močno, imajo veliko energije in zelo hitro so se razširili. Teme o globalnem segrevanju so zrinili tako v ospredje, da jih ne moremo več ignorirati, kar se mi zdi res impresivno. Vse več ljudi se prebuja in začenja zavedati, da je čas za spremembe. Čeprav politiki ne izražajo tega, imamo novo generacijo. Na svojih šovih je vedno odlično videti pozitivne odzive in to, kako se ljudje združijo v eno, slavijo življenje in glasbo. Glasba je res nekaj čarobnega, in navsezadnje smo vsi ljudje in hočemo imeti dobro življenje.

Kako pa bi se lahko vsi še izboljšali? Kaj lahko naredi vsak posameznik?

Vse se začne z ozaveščanjem, moramo se zavedati, kaj se dogaja. Podnebne spremembe so resnične, dogajajo se zdaj in ni nam ostalo več veliko časa. Ljudje se morajo odzvati in začeti spreminjati svoj življenjski slog. Mislim, da se moramo tega problema lotiti na dveh ravneh: individualno in sistematsko. Dobra novica je, da ti ni treba biti popoln kot posameznik, da lahko zahtevaš sistematsko spremembo, čeprav populisti in tisti, ki zanikajo podnebne spremembe, pravijo drugače, češ: "Utihni, če nisi popoln v svojem vsakdanu."

Četudi nisi vegan, četudi uporabljamo nekaj plastike, se vozimo z letali in škodujemo našemu planetu, lahko in moramo zahtevati sistematske spremembe. Ustvariti se morajo pravila, ki podpirajo trajnostno življenje in kaznujejo razsipno vedenje.

Tako bodo ljudje spremenili svoj način življenja. Ne smemo čakati, da bo prepozno. Zahtevati moramo spremembe in biti pripravljeni na omejitve za stvari, ki jih trenutno jemljemo kot samoumevne.

Gre za zelo logične spremembe: kupujte manj, če smo potrošniki, moramo biti trajnostni potrošniki, jejte manj mesa, letite manj, uporabljajte manjše avtomobile, organizirajte videokonference, namesto da bi leteli na sestanke, jejte lokalno hrano in na splošno nakupujte lokalno. Seznam za izboljšave je zelo dolg.

Omenili ste Petke za prihodnost, gibanje, ki ga je začela Greta Thunberg. Ste njen oboževalec? Se strinjate s teorijo, da za njo pravzaprav stojijo kapitalisti in da je zgolj njihova lutka?

Domneva, da je lutka kapitalistov, se mi zdi povsem nora. Kako je lahko lutka kapitalistov, če stalno ponavlja: "Moramo omejiti stvari"? Bistvo kapitalizma pa je rast, in ne omejevanje. Kako je lahko lutka kapitalistov, če govori, naj ne poslušamo nje, ampak znanstvenike in njihove podatke ter to vzamemo resno? Ljudem govori le, naj se že enkrat zbudijo in rešijo naš planet. Zakaj bi kapitalisti za svojo strategijo uporabili 15-letnico z Aspergerjevim sindromom? Prosim vas. Torej: strinjam se z Greto in mislim, da so nore zgodbe, ki krožijo o njej, zgolj orodje, da preusmerijo pozornost z njenega sporočila, ki pa je to, kar je resnično pomembno.

V petek boste prvič nastopili pred slovenskim občinstvom. Kako bi se predstavili Slovencem?

Sem didžej, ki vrti afriško glasbo, s katero vas hočem združiti, spodbuditi, da ste to, kar ste, ter da uživate v trenutku. To bo moj prvi obisk Slovenije, zato že komaj čakam, da pridem. O vas sem slišal zelo dobre stvari in menda je vaša dežela zelo lepa. Veselim se, da vas spoznam.

Hyenah bo na dogodku Sisa v Klubu K4 v petek, 27. decembra, uvedel slovenski producent in didžej Urban Pfeifer, na manjšem plesišču pa bosta poveljevala Paolo Barbato, italijanska house ikona, ter domači producent Stanny Abram.

