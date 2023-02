Umrl je glasbenik, ki je napisal legendarno slovensko pesem

V 91. letu starosti je umrl slovenski glasbenik, skladatelj in aranžer zabavne glasbe Dušan Porenta, ki je napisal legendarno pesem Ota Pestnerja z naslovom Trideset let. Kot poroča portal 24ur.com, je novico o njegovi smrti sporočila njegova vnukinja Pia.

V življenju ga je najbolj zaznamovala izguba vida v zgodnjih najstniških letih. Ker si klavirja doma niso mogli privoščiti, se je pri učitelju Antonu Semeju učil harmonike.

Pesem Trideset let zmagala na festivalu Slovenske popevke

Glasbo je ustvarjal za festivale, radio in televizijo, svojo sled pa je pustil tudi v narodnozabavni glasbi. Pisal je za Beneške fante, Ansambel Dorka Škaberneta in Ansambel Mihe Dovžana. Njegovo glasbeno pot je leta 2000 v knjigi Ustvarjalnost ne pozna teme opisal Stane Padežnik.

Njegove skladbe so med drugim prepevali številni znani slovenski glasbeniki, kot so Majda Sepe, Oto Pestner, Jožica Svete, Berta Ambrož, Braco Koren, Meta Malus in Edvin Fliser. Skladba Trideset let, za katero je napisal tako glasbo kot besedilo, je leta 1971 na festivalu Slovenske popevke zasedla prvo mesto. Napisal je tudi glasbo za pesem Otroci morja, ki je bila leta 1972 najbolj predvajana skladba leta.