Umrl je frontman skupine, katere hite poznamo vsi

Novico o njegovi smrti je potrdil menedžer skupine Robert Hayes, ki je pojasnil, da je glasbenik umrl na svojem domu v Boiseju, "obkrožen z družino in prijatelji".

Njihove hite smo lahko slišali v animiranih filmih Shrek

Skupino Smash Mouth so leta 1994 ustanovili Steve Harwell, Kevin Coleman, Greg Camp in Paul De Lisle. Med njihovimi največjimi hiti so pesmi All Star, Walkin' on the Sun in I'm a Believer. Skupina je prodala več kot deset milijonov albumov po vsem svetu in zasedla vrhove številnih glasbenih lestvic, bila nominirana za nagrado grammy ter sodelovala pri številnih filmih, med drugim v Shreku.

Harwell, ki se je boril z alkoholizmom, se je leta 2021 upokojil zaradi težav s fizičnim in duševnim zdravjem. Leta 2013 so mu namreč diagnosticirali srčno bolezen kardiomiopatijo, kasneje pa še nevrološko stanje, ki je vplivalo na njegov spomin in govor.

Odzvali so se tudi preostali člani skupine

Na njegovo smrt so se odzvali tudi preostali člani skupine, ki so v objavi na svojem profilu na Facebooku zapisali, da se je Steva treba spominjati po njegovi neomajni osredotočenosti in strastni odločenosti, da doseže vrhove pop zvezde. "Živel je stoodstotno polno življenje. Preden je izgorel, je žarel po celotnem vesolju. Lahko noč, Heevo Veev. Počivaj v miru in vedi, da si ciljal na zvezde in čarobno zadel svojo tarčo," so dodali.

