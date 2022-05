Umrl bobnar znane rock skupine: "Šokirani smo, veselil se je prihajajoče turneje"

Pri 72 letih je po krajši bolezni umrl Alan White, bobnar skupine Yes, so sporočili njegovi kolegi iz skupine. "Novica nas je šokirala, veselil se je naše prihajajoče turneje, s katero smo želeli proslaviti njegovih 50 let v skupini in album Close To The Edge, s katerim se je leta 1972 začela Alanova pot v Yes," so zapisali in dodali, da bodo turnejo zdaj izvedli njemu v spomin.

Alan White velja za enega najboljših rock bobnarjev vseh časov, skupini Yes se je pridružil leta 1972, pred tem je igral v skupini Plastic Ono, ki sta jo ustanovila John Lennon in njegova žena Yoko Ono.

White na koncertu v Torontu leta 2013 Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Z Lennonom je sodeloval tudi pri albumu Imagine, s še enim beatlom Georgeem Harrisonom pa pri njegovem albumu All Things Must Pass. Sodeloval je tudi z vrsto drugih legendarnih glasbenikov, kot član skupine Yes pa se je leta 2017 vpisal v dvorano slavnih rock'n'rolla.

Skupino Yes so leta 1968 ustanovili frontman Jon Anderson in basist Chris Squire s kitaristom Petrom Banksom, klaviaturistom Tonyjem Kayem in bobnarjem Billom Brufordom. Zasedba skupine se je večkrat spremenila, raziskovali so tudi različne glasbene sloge, med njihovimi največjimi uspešnicami pa so Owner Of A Lonely Heart, Roundabout in Long Distance Runaround.

