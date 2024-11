Colin Petersen se je zasedbi Bee Gees ter trem bratom Barryju, Robinu in Mauriceu Gibbu pridružil leta 1966 in skupaj z njimi še istega leta izdal njihov drugi studijski album Spicks and Specks. Ustvarili so tudi prve večje uspešnice skupine, kot so To Love Somebody, I’ve Gotta Get a Message to You in I Started a Joke.

Frederick Colin Petersen se je rodil 1946 v avstralskem Queenslandu. Ustvarjal je kot bobnar, glasbeni producent in otroški igralec. Igral je kot član zasedb Steve and Board, Bee Gees in Humpy Bong. Avgusta 1969 je zaradi spora z menedžerjem zasedbe zapustil Bee Gees, zamenjal ga je bobnar Pentangle Terry Cox, ki je posnel pesmi za njihov album Cucumber Castle iz leta 1970.

Petersen je za sabo pustil ženo in dva otroka.

Štiri dni pred Petersenom umrl tudi nekdanji bobnar zasedbe Bee Gees

Le štiri dni pred Petersonom pa je pri 75 letih umrl tudi nekdanji valižanski bobnar zasedbe Bee Gees Dennis Byron, ki je v zasedbi igral od 1973 do leta 1980, je poročal The Guardian. Čeprav Byron ni bil naveden kot uradni član skupine, je odigral bobne (tolkala) pri posnetkih skupine, vključno z zvočno podlago uspešnic, kot so Saturday Night Fever, How Deep Is Your Love in More Than a Woman.

Tako Petersen kot Byron sta kasneje sodelovala s tribute zasedbami Bee Gees. Petersen s tribute showom Best of the Bee Gees in naj bi še prejšnji teden igral v živo, Byron pa je nastopal z italijansko skupino Bee Gees, ki so jo ustanovili trije italijanski bratje.

Od treh bratov Gibb, ki so ustanovili skupino Bee Gees, je živ le še Barry Gibb, ki je s svojima mlajšima bratoma dvojčkoma tvoril eno komercialno najuspešnejših skupin v zgodovini popularne glasbe. Maurice je umrl leta 2003, Robin pa leta 2012.

Barry Gibb je še edini živeči brat izmed treh bratov Gibb in ustanovitelj zasedbe Bee Gees. Foto: Guliverimage