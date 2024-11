Igralec Paul Teal, ki je med drugim igral v priljubljeni najstniški seriji One Tree Hill, je umrl za rakom.

Ameriški igralec Paul Teal je pri 35 letih umrl za rakom na trebušni slinavki, poročajo ameriški mediji. "Poslovil se je najbolj pozoren, navdihujoč, zagnan, discipliniran in ljubeč človek," je prek družbenih omrežij sporočila njegova partnerka Emilia Torello, "bil si moja sorodna duša, moj bodoči mož, moja opora in moja prihodnost. Pljuča si mi polnil s smehom, trebuh z metuljčki in srce z ljubeznijo. Prezgodaj si moral oditi v bitki, v kateri si se tako hrabro boril."

Od Teala, ki je v preteklosti igral v priljubljeni najstniški seriji One Tree Hill, sta se poslovili tudi soigralki iz te serije. "Ravno gledam epizode, v katerih je igral. Bil je tako nadarjen," je na Instagramu zapisala Sophia Bush, Bethany Joy Lenz pa je sporočila: "V srcu mi je težko. Paul Teal je bil človek, ki je razsvetlil prostor, ne da bi se trudil. Z bleščečim nasmehom, nalezljivim smehom in prijaznim srcem je osvojil vsakogar."

Teal je ob seriji One Tree Hill ustvaril tudi druge vloge, v filmu Deep Water je igral ob Benu Afflecku in Ani de Armas, igral je tudi v serijah Dinastija, Živi mrtveci in drugih.