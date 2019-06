Tom Jones z največjimi uspešnicami ogrel Ljubljano #video

Koncert je 15 minut čez 20. uro začel z Burning Hell Johna Lee Hookerja, kasneje pa so se zvrstile številne uspešnice, ki jih je občinstvo po prvih znanih tonih pozdravljalo z navdušenjem in nato ob njih tudi glasno prepevalo.

Takšne so bile Delilah, Sexbomb, Green Green Grass Of Home, You Can Leave Your Hat On in mnoge druge, z izborom uspešnic drugih velikih glasbenikov, kot so Jerry Lee Lewis, Little Willie John, Solomon Burke, Lewis Armstrong in drugi, pa se je poklonil tudi njim.

Poslušalci so bili v Stožicah deležni 100-minutnega repertoarja z mnogimi zimzelenimi uspešnicami Jonesove 55-letne kariere. Foto: Metka Prezelj

Poslušalcem je ta večer namenil 21 skladb, ki jih je odpel brez odmora ob odlični sodobni spremljevalni zasedbi in skladbam primerni kulisi, ki je še dodatno poskrbela za vzdušje. Med temi je zagotovo izstopala umirjena Tower Of Song Leonarda Cohena, ob kateri so se v ozadju prikazovali posnetki razmišljujočega Jonesa med sprehajanjem po zapuščeni hiši, publika pa je prikimavala ob besedilu, v katerem je Jones pel "I was born like this, I had no choice, I was born with the gift of a golden voice" (v prevodu: rodil sem se takšen, nisem imel izbire, rodil sem se z darom zlatega glasu).

Video: You Can Leave Your Hat On v Stožicah



Repertoar uspešnic, ki jih je v Stožicah odpel Jones



1. Burning Hell

2. Run On

3. Mama Told Me Not To Come

4. Did Truble Me

5. Raise A Ruckus





6. Sex Bomb

7. Take My Love (I Want To Give It)

8. Breakup

9. Cry to me

10. Delilah

11. I'll Never Fall In Love Again





12. Soul Of A Man

13. Tower Of Song

14. Green Green Grass Of Home

15. What's New Pussycat

16. It's Not Unusual

17. You Can Leave Your Hat On





18. If I Only Knew

19. I Wish You Would

19. What A Wonderful World

20. Kiss

21. Strange Things



Video: Sexbomb v Stožicah



Energični Jones je s pestrim repertoarjem poskrbel, da so si mnogi poiskali dovolj prostora, da so lahko ob uspešnicah poplesavali. Tudi z umirjenimi, kot je bila tudi Armstrongova What A Wonderful World, ki jo je zapel po tem, ko ga je občinstvo z glasnim aplavzom priklicalo nazaj na oder, je povzročil številne raznežene nasmeške na obrazih in dokazal, da po 55-letni glasbeni karieri in pri svojih 79 letih upravičeno prireja turneje in polni dvorane po svetu.

Navdušeno občinstvo je Jonesu glasno vzklikalo in ploskalo. Foto: Metka Prezelj

Po stotih minutah brezhibno odpetih uspešnic je predstavil zasedbo in se ji zahvalil, občinstvu pa obljubil, da se zagotovo še vrne, saj namerava ustvarjati še veliko, veliko let.

Video: Tom Jones predstavi ekipo in se poslovi