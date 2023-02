To o evrovizijski pesmi Carpe Diem menijo znani slovenski glasbeniki

"Televizija Slovenija je izbrala in to je to. Mislil sem, da sem gledal Harryja Stylesa, ampak potem videl, da so to Joker Out," je Resnik povedal za Siol.net."Naši so, navijamo za naše. To je najpomembnejše," je dodal. Povedal je, da si videospota za pesem še ni ogledal, si ga pa namerava. "Verjetno je dober. Če so novinarji zapisali, da je dober, potem je dober. Jaz se strinjam z novinarji," je sklenil.Resnik je Slovenijo na Evroviziji zastopal leta 1998 s pesmijo Naj bogovi slišijo.

Eden od ustanovnih članov skupine Čukije za Siol.net povedal, da se mu pesem zdi "luštna, v kompletu z njihovo mladostno energijo, v malce retro slogu". "Zdi se mi, da bo kar lepo opažena," je pojasnil in dodal, da ne ve, kakšna pesem ni primerna za Evrovizijo, "kar je konec koncev čisto v redu, da vse skupaj ni preveč predvidljivo". "Nikoli ne veš, kaj pričakovati. Nekoliko smo se navadili na to, da bolj ko je odpiljeno, bolj je opazno," je dodal.Meni pa, da je škoda, da niso izpeljali Eme, kot smo bili vajeni do zdaj, saj bi tako slovenska glasba dobila vsaj od tri do pet novih hitov. "Čeprav skupini Joker Out privoščim, da gre na Evrovizijo, in bi verjetno zmagala, tudi če bi bil drugačen razpis, se mi to zdi škoda," je sklenil.

"Pesem se mi zdi lepa, mladostna, tipična za Joker Out, prav njihova. Čuti se njihova iskrenost. Zdi se mi, da je pesem, ki je nastala, povsem njihova, tako kot oni čutijo glasbo. Čutim, da imajo karizmo, tako da jim želim vso srečo," je Carpe Diem za Siol.net komentirala ena najbolj priznanih slovenskih vokalistk, ki je Slovenijo na evrovizijskem odru zastopala kar dvakrat.Pravi, da so ljudje, ki so skupino izbrali za letošnjo predstavnico na Evroviziji, za to pristojni in imajo več možnosti, kako izbrati. "Saj je bila tuditako (interno, op. p.) izbrana, če se ne motim. Zakaj pa ne?" je sklenila.Darja Švajger je Slovenijo na Evroviziji zastopala dvakrat – leta 1995 na Irskem s pesmijo Prisluhni mi in leta 1999 v Izraelu s pesmijo For A Thousand Years.

"Vsekakor bom navijal za fante, saj so naši, želja jim brizga iz oči, trenutno so zelo priljubljeni in predvsem zelo kakovostni. Če daš v pralni stroj rock'n'roll, disko in Austina Powersa, dobiš Joker Out ali, kot sami pravijo, shagadelic zven, bolj preprosto – slovenski Maneskin. Vsa Slovenija pa želi, da bi jih kdaj mogoče celo dohiteli," je letošnje predstavnike komentiral. V intervjuju za Siol.net je pred kratkim dejal, da si tudi sam želi enkrat nastopiti na Evroviziji. Dodal je, da članom skupine Joker Out želi vse dobro in že danes stiska pesti.

Slovenska pevkaje za Siol.net razkrila, da je že od samega začetka njihova velika oboževalka. "Letos so bili tudi prva skupina na mojem seznamu na Spotifyu, kar zadeva predvajane pesmi, tako da jih zelo rada poslušam in jih zelo podpiram," je povedala.Dodala je, da je pesem vrhunska. "Prepričana sem bila, da ne bodo razočarali, ker še nikoli niso. Carpe Diem je povsem evrovizijska pesem, v tebi prebudi veliko čustev in zdi se mi, da so oni tisto, kar Evrovizija potrebuje," je pojasnila. S tem, da letos ni bilo Eme, se strinja, saj ne ve, "ali smo imeli v Sloveniji v zadnjih letih takšnega glasbenika, ki bi tako razburkal sceno v tako kratkem času, kot so jo oni". "Iz srca jim privoščim, da bi bila to velika stopnička za mednarodne trge in da bi jim uspelo začarati še vso preostalo Evropo, tako kot so Slovenijo," je sklenila Prestorjeva.Leta 2020 se je tudi Gaja Prestor s pesmijo Verjamem vase potegovala za zmago na Emi.

Svoje mnenje je za Siol.net povedal tudi 39-letni Mariborčan, ki je na Emi nastopil že večkrat. Pravi, da so Joker Out "zelo zanimiva, simpatična skupina, prava popestritev na naši glasbeni sceni"."Skladba je nemoteča, lahkotnejša in vesela. Za fante bom držal pesti v Liverpoolu in upam, da bodo z uvrstitvijo na Evroviziji zadovoljni," je sklenil Kumer.Na Emi je Kumer nastopil leta 2003 s pesmijo Tvoje ime in leta 2006 skupaj zs pesmijo Noro se ujameva.

"Kot sem že napisala na Facebooku, skupini Joker Out želim vso srečo na Evroviziji. Naši so in moramo jih podpreti, ne glede na to, ali je pesem komu všeč ali ne. Fantje so rekli, da gredo na zmago, in jaz jim privoščim iz vsega srca, da ta največji glasbeni festival na svetu končno pripeljemo v Slovenijo. To je res edinstveno doživetje, pa še Stožice bi bile končno dokončane," je za Siol.net povedala sopranistka Alenka Gotar, ki je Slovenijo na Evroviziji zastopala leta 2007 s pesmijo Cvet z juga.



"Kar pa zadeva Emo - če bi Joker Out šli na Emo, bi na glasovanju zagotovo zmagali. Si pa srčno želim, kar sem že večkrat javno povedala, da bi bila Ema v prihodnje še naprej tekmovalni festival, na katerem se bodo lahko slovenski glasbeniki in avtorji spet pokazali slovenskemu občinstvu. Taki festivali spodbujajo slovensko glasbeno produkcijo, razvoj slovenske glasbe in ne nazadnje tudi krepijo glasbeno sceno. Mladi se lahko predstavijo, starejši in uveljavljeni glasbeniki imajo možnost pokazati svoje delo, občinstvo to rado spremlja in vsi imamo nekaj od tega," je pojasnila.

Dodala je: "Interni izbor za Evrovizijo je sicer zelo diskriminatoren do vseh preostalih slovenskih glasbenikov, a če je že moralo biti letos tako, mislim, da je bila odločitev za Joker Out čisto v redu, ker so med mladimi zelo priljubljeni."