To je pesem, s katero Modrijani osvajajo smučišča #video

Modrijani so ob deseti obletnici svojega največjega hita Ti, moja rožica izdali remiks omenjene pesmi. "Naj se pesem vrti na vseh žurih po smučanju, na smučiščih in v kočah," pravijo. Je remiks boljši od izvirnika? Ocenite sami.

"Ta remix naj bo za vse domače zabave in veselice. Naj se pesem vrti na vseh žurih po smučanju, na smučiščih in v kočah, ali na poletnih plesih pod zvezdami, na veselicah in ob morju," so na YouTubu zapisali člani skupine Modrijani in priznali, da jim je pesem spremenila življenje. "Pesem smo zapeli milijonkrat. Pela in igrala se je tudi v tujini."

Z njo želijo vsem, ki jih že vrsto let zvesto spremljajo, podariti nekaj veselja in optimizma. Pesmi in videospotu, ki so ga posneli na idilični Veliki Planini, lahko prisluhnete tukaj:

