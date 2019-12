Tekila-gverila proti četniškemu vojvodi #video

Bajaga in instruktori 35 let pozneje

Samostojni izlet Momčila Bajagića Bajage je imel nepričakovane posledice, končni rezultat pa - bleščeča kariera, ki traja že 35 let. Njene vrhunce bomo danes ob 21.00 lahko slišali na koncertu v ljubljanskem Gospodarskem razstavišču.

Takrat 24-letni Bajaga je bil že šest let član Riblje čorbe in soavtor številnih uspešnic skupine. A veliko njegovih avtorskih poskusov ni bilo primernih za hard rock legende, ki jih je vodil karizmatični Bora Đorđević. Res, večina pesmi na Bajaginem prvencu Pozitivna geografija je temeljila na poskočnih melodijah in rimah na prvo žogo. Denimo „Juan je ruknil tekilo/Juan je zbral gverilo/Juan je streljal v stilu/ra, ta, ra, ta, ra“.

Đorđević Bajagi pokazal vrata

A uspeh projekta je verjetno presenetil tako samega avtorja, kot njegovega šefa Boro Đorđevića. In ta mu je nekaj mesecev po izidu plošče in nekaj razprodanih koncertih s skupino Instruktori pokazal vrata. Kar se je, gledano iz današnje perspektive, izkazalo kot najboljša možna stvar, ki se je lahko zgodila Bajagiću.

Že naslednje leto j z Instruktori posnel drugi album Sa druge strane jastuka z uspešnicami Ti se ljubiš (Na tako dobar način), 220 u voltima in Zažmuri, ki ga je izstrelil v sam vrh takratne jugoslovanske pop/rock scene.

Konkurenco je imel v skupini Bijelo dugme

Kar niti slučajno ni bilo enostavno - hudo konkurenco je imel leta 1985 v skupini Bijelo dugme, nespornih kraljih jugo-rocka, ki so se vrnili z novim pevcem in etno obarvano glasbo ter najstniško senzacijo Plavi orkestar, ki je s Suado in drugimi hiti s prvenca Soldatski bal podirala rekorde. Bajaga je na ostal na vrhu do konca desetletja.

Razpad Jugoslavije je temeljito premešal karte tudi na glasbeni sceni. Bajagin nekdanji šef Bora Đorđević je odkrito podpiral politiko Slobodana Miloševića, prisegel kot četniški vojvoda, Slovence pa denimo ozmerjal z „dunajskimi konjskimi hlapci“ in s s tem za mnogo let zaprl vsa vrata v vsaj polovico nekdanjih republik.

Vojnam namenil le nekaj subtilnih sporočil

Bajaga pa je jugoslovanskim vojnam namenil le nekaj subtilnih protivojnih sporočil na albumu Muzika na struju iz leta 1993 in svojih oboževalcev ni razdelil na „naše“ in „njihove“.

Četrt stoletja in pet studijskih albumov kasneje bo Bajaga spet nastopil v Ljubljani. Z bolj raskavim glasom, a seznamom hitov, predolgim za en večer. Ko se bomo, kot Bajaga v pesmi Godine prolaze lahko ponovno vprašali, ali smo po tolikih letih „srečnejši in pametnejši“. Odgovor ni enoznačen, je pa skoraj gotovo, da se obeta dobra zabava.