Taylor Swift nadaljuje zmagoviti pohod

V Newarku so v torek podelili MTV-jeve nagrade za najboljše videospote, med nominiranci pa je na koncu največ nagrad dobila Taylor Swift. Od 11 kategorij, v katerih je bila nominirana, je slavila v devetih, med drugim je odnesla tudi glavno nagrado za najboljši videospot - prepričala je s spotom za skladbo Anti-Hero.

Eno od nagrad so ji podelili tudi člani nekdanje fantovske skupine 'NSync, ki so se tokrat zbrali prvič po več kot desetih letih, med "veterani" pa je s svojim nastopom navdušila tudi latinozvezdnica Shakira, ki je prejela nagrado za življenjsko delo.

Skoraj štiri ure dolga podelitev se je med drugim poklonila tudi 50. obletnici hip hop glasbe z nastopom vrste zvezdnikov, med drugim so na oder stopili Lil Wayne, Doug E. Fresh, Grandmaster Flash, LL Cool J, Darryl McDaniels iz zasedbe Run DMC, Nicki Minaj in Sean Combs - Diddy, ki je iz rok Mary J. Blige prejel tudi nagrado za globalno ikono.

Na podelitvi so bili tudi italijanski rockzvezdniki Maneskin, ki so odnesli nagrado za najboljši rock videospot za skladbo The Loneliest, na MTV-jevem odru pa so nastopili s svojo novo uspešnico Honey (Are You Coming?).

Oglejte si še: