Priljubljena youtuberja sta postala viralna zaradi svoje reakcije, ko sta prvič slišala legendarno pesem In The Air Tonight Phila Collinsa, pesem pa se je po 40 letih spet povzpela na lestvice.

Dvojčka Tim and Fred Williams želita s svojim YouTube kanalom začeti trend, da bi mlajše generacije spet cenile staro glasbo in legendarne hite. V svojih vlogih si prvič predvajata zimzeleno glasbo, pri čemer posnameta svojo reakcijo in komentarje na pesmi.

Doslej sta se posnela ob poslušanju pesmi I Will Always Love You pevke Whitney Houston, Bohemian Rhapsody skupine Queen in Dream On skupine Aerosmith, a njuna reakcija ob pesmi In The Air Tonight Phila Collinsa je požela največ pozornosti. Toliko, da je 69-letni glasbenik spet prišel na glasbene lestvice.

Njun video, ko sta prvič slišala Collinsov hit, ima že več kot 4,6 milijona ogledov, zaradi česar se je zavihtel na drugo mesto na iTunesovi lestvici najbolj vročih pesmih ta hip, takoj za najnovejšo skladbo Cardi B in Megan Thee Stallion. Ko sta si do konca zavrtela In The Air Tonight, sta se strinjala, da je Phil "razturil".

Reakcija dvojčkov ob slavnem prehodu bobnov v pesmi In The Air Tonight, ki velja za enega najbolj legendarnih v svetu glasbe. Foto: zajem zaslona

Odkrivata največja imena v svetu glasbe

22-letna dvojčka videe snemata v svojih sobah, kjer se vsako popoldne usedeta za mizo in si predvajata zimzelene pesmi, ki jih nista slišala še nikoli. "Odprta sva za vse žanre, saj želiva združiti ljudi," sta povedala za revijo People.

S trendom spoštovanja do stare glasbe sta začela zato, ker sta želela razširiti svoj glasbeni repertoar, ki je bil večinoma omejen na cerkveno glasbo in raperje, kot sta Twista in Lil Wayne. Zdaj pa sta odkrila še največja imena v svetu glasbe, kot so Freddie Mercury, Janis Joplin, Luther Vandross, Dolly Parton, Tom Jones in Luciano Pavarotti.

