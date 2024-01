Stojan Auer ima za legendarno oddajo velike načrte

Auer pravi, da ga v današnjih zabavnih oddajah za razliko od Poglej in zadeni moti predvsem to, da gledamo ene in iste obraze.

Auer pravi, da ga v današnjih zabavnih oddajah za razliko od Poglej in zadeni moti predvsem to, da gledamo ene in iste obraze. Foto: Mediaspeed

Auer ima za oddajo, ki se je predvajala na nacionalni televiziji med letoma 1991 in 1996 ob petkih zvečer, velike načrte. Po številnih zapletih s predvajanjem na RTV Slovenija voditelj zdaj razmišlja, da bi konec letošnjega leta oddajo popeljal v Stožice. Kot je povedal za omenjeni portal, pogovori z izvajalci o morebitni novi oddaji še niso stekli, je pa z njimi ves čas v stiku.

Nova oddaja, ki jo omenja Stojan Auer, bi bila sicer nekaj povsem drugega kot ta, ki smo jo gledali v dveh delih. "Logično je bilo, da smo, ker smo šli v prvi oddaji v "reunion" (ponovno srečanje, op. p.) Poglej in zadeni, naredili isto sceno kot pred 30 leti, torej približek tega, kar je bilo nekoč. Če pa bomo šli delat na novo, pa bo to zagotovo presežek v tehniki s tačas priljubljenimi glasbenimi izvajalci," je pojasnil Auer in dodal, da bi podobno kot pred leti stroške produkcije pokrivali s pokrovitelji.

Združil domače in mednarodne zvezdnike

Razvedrilna oddaja Poglej in zadeni velja za eno najbolj gledanih zabavnih oddaj v zgodovini Slovenije. Nazadnje je bila na sporedu pred 25 leti, lani pa se je Stojan Auer odločil, da oddajo oživi. Predvajana je bila na Televiziji Slovenija v dveh delih. Prvi del so predvajali 29. decembra lani, z drugim delom pa je bilo precej zapletov. Sprva je bil načrtovan datum 5. januar, a so oddajo prestavili na 26. januarja. Na RTVS so pojasnili, da oddaje ne morejo predvajati zaradi tehnične neustreznosti nekaterih arhivskih posnetkov.

Po več zapletih je niso predvajali niti 26. januarja, ampak naslednji dan. Številni, ki so si oddajo želeli ogledati, o tem niso bili obveščeni, prav tako pa so predvajali različico, ki bi jo morali že 5. januarja, in ne popravljene.

Auer je v oddaji sicer združil številne domače in mednarodne zvezdnike. Pred 25 leti je denimo gostil skupine Backstreet Boys, N'sync, katere član je bil Justin Timberlake, Boney M, Take That, katere član je bil Robbie Williams, in The Kelly Family, v oživitveni različici pa je med drugim gostil skupino Power Dancers, Sebastiana, Jana Plestenjaka, Alfija Nipiča in Severino.

Med nastopajočimi je bila tudi hrvaška pevka Severina. Foto: Mediaspeed

Uradnega pojasnila, zakaj je bila oddaja prestavljena, ni dobil

Na zaplete s predvajanjem oddaje se je Auer odzval na svojem profilu na Facebooku in zapisal: "'Pa kdo je tukaj nor?" Dodal je še, da uradnega pojasnila, zakaj je bila oddaja prestavljena, še vedno ni dobil. Njegova ekipa za snemanje oddaje od nacionalne televizije prav tako ni dobila niti evra.

Auer je za portal Maribor24 povedal, da si želi, da bi k projektu oživitve oddaje v Areni Stožice povabil tudi nacionalno televizijo, a ne razume njihovega mačehovskega odnosa.

Kako je Auer v Slovenijo pripeljal skupini Backstreet Boys in The Kelly Family?

Kot je Auer pred leti povedal v intervjuju za Siol.net, ga v današnjih zabavnih oddajah za razliko od Poglej in zadeni moti predvsem to, da gledamo ene in iste obraze. "V gosteh smo imeli evropske, skorajda svetovne zvezdnike. Takih oddaj ni več, niti podobnih ne. Vedno eni in isti obrazi. Vse oddaje temeljijo na obiskih znanih Slovencev, ki se z voditeljem pogovarjajo o starih časih. Zadnjič sem pri Mariu na primer videl Ota Pestnerja, ki je povedal, da je pri njem v gosteh že petintridesetič," je izpostavil.

Odgovoril je tudi na vprašanje, kako je njegova ekipa prepričala zvezdnike, kot so Justin Timberlake, da so prišli v Slovenijo. "Povezati se je treba. Jaz sem se na primer z Avstrijci. Nekdo je pri meni nastopal v petek, v soboto pa na avstrijski oddaji. Imel sem tudi dober odnos z nemškim RTL," je pojasnil.

Zakaj so eno najbolj priljubljenih oddaj v devetdesetih letih ukinili, ni povsem jasno. Auer je dejal, da so bili v ljubljanski redakciji ljubosumni, ker je tako priljubljeno oddajo vodila ekipa iz Maribora. Takratna urednica razvedrilnega programa Miša Molk je pojasnila, da so oddajo ukinili iz finančnih razlogov, "saj je bilo poslovanje zelo nepregledno". "Vsakič znova smo želeli specifikacijo stroškov, pa je nismo dobili," je povedala Molkova, medtem ko je takratni direktor Janez Lombergar dejal, da se je preprosto "izpela". "Z oddajo ni bilo nič narobe, bila je najbolj gledana, ampak se je preprosto iztekel njen čas – kot se vsem," je sklenil.

Stojanu Auerju se je v oživitveni oddaji Poglej in zadeni pridružil tudi Jan Plestenjak. Foto: Mediaspeed

