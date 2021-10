Starša Amy Winehouse prodajata njene osebne stvari #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skoraj 800 oblačil, modnih dodatkov in drugih predmetov, ki so pripadali pokojni britanski pevki Amy Winehouse, bo v začetku novembra na prodaj na dražbi.

Med kosi, ki bodo na prodaj, je tudi obleka, ki jo je Amy Winehouse nosila na svojem zadnjem koncertu, ta je bil junija 2011 v Beogradu. Umrla je mesec pozneje v Londonu za posledicami zastrupitve z alkoholom.

"Njena družina se je končno pripravljena posloviti od teh predmetov," je za Reuters povedal Martin Nolan, direktor dražbene hiše Julien's Auctions, ki je dražbo osebnih predmetov Amy Winehouse z njenima staršema pripravljal zadnji dve leti.

Foto: Reuters

Kot je dejal, je bila to zanju zelo čustvena, obenem pa katarzična izkušnja: "Zavedata se, da bodo te predmete kupili oboževalci, zbiratelji, muzeji in drugi ljudje po vsem svetu, ki jih bodo še naprej cenili in razstavljali."

Omenjena obleka s pevkinega zadnjega koncerta bo najverjetneje najbolj zaželen kos na dražbi, zanjo naj bi iztržili vsaj 15 tisoč evrov. Večina preostalih oblek ima nižje izklicne cene, te so postavljene med 1700 in 3500 evri.

Foto: Reuters

Pevkina starša sta želela, da bi lahko vsakdo kupil kaj njenega, je še dejal vodja dražbene hiše, zato se izklicne cene nekaterih predmetov začenjajo že pri dobrih 40 evrih.

Oglejte si še: