Spoznajte multipraktika s primesmi lenobe

Novinar, urednik, radijski voditelj, velik poznavalec avtomobilov, nekdaj nogometaš, danes glasbenik. Vse to in še več se skriva za imenom Drago Mislej - Mef. Ta sam zase pravi, da je multipraktik s primesmi lenobe. Prav zato so njegovi nastopi redki, zato pa toliko bolj zanimivi. In prav nocoj lahko zasedbi Mef in Narodnoosvobodilni bend prisluhnete v Dvornem baru.

Zasedbo Mef in Narodnoosvobodilni bend sestavljajo Drago Mislej - Mef, Amrando Šturman in Gorast Radojević. Skupina je sicer nastajala kar nekaj let in tudi menjavala svoje člane, dokler se ni dokončno izoblikovala kot akustični trio.

Lani poleti so izdali že četrti album z naslovom Ma ne že spet … Mef!. Na albumu je 13 pesmi, ki so nastajale polnih šest let, od vsesplošno prepevajočih Ja, pa ja, Greva na postajo in Bel papir do angažiranih Ukradli so nam mesto, Padle so zastave, Facebook brigade, Čez mreže in žice in nekaterih zelo intimnih ali pripovednih.

Zasedba je v preteklih letih nastopila na številnih velikih odrih, med drugim na Lentu, napolnili so Linhartovo dvorano Cankarjevega doma in prizorišče Folkest festivala v Kopru. Nocoj jim lahko ob 21. uri prisluhnete v malo bolj intimen vzdušju v Dvornem baru.