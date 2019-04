Spet je čas za odbito modo na Coachelli #foto

Pretekli konec tedna se je v puščavi Kolorado v Kaliforniji začel slavni festival Coachella, ki je eden najbolj znanih in najbolj obiskanih na svetu. Na njem v središču pozornosti niso le glasbeniki, temveč tudi obiskovalci, ki se za to priložnost oblečejo še posebej odbito.

Že več kot sedemnajst let so prvi tedni aprila v puščavi Kolorado v Kaliforniji rezervirani za Coachello, glasen in barvit festival, ki je nabit z obiskovalci, zvezdniki in svetovno znanimi glasbeniki.

Na njem so v preteklosti nastopila največja imena v svetu glasbe : Prince, Kanye West, AC/DC, Amy Winehouse, Björk, Dr. Dre, Guns N' Roses, Daft Punk, Madonna, The Cure, Eminem, Gorillaz, Paul McCartney, Rage Against the Machine, Beck, Nine Inch Nails, The Strokes, The White Stripes, Jay Z, Beyonce, Beastie Boys, Muse, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters in mnogi drugi .

Lani je bil najbolj težko pričakovan nastop pevke Beyonce. Foto: Getty Images

Izražanje stila brez omejitev in trendov

Letos se bodo na odru kalifornijske puščave med drugim zvrstili Ariana Grande, Childih Gambino, Idris Elba, Janelle Monáe in Zedd, pod odrom pa bodo plesali tudi številni zvezdniki. Z navadnimi smrtniki jih bo tako združevala glasba in - oprava.

Coachella že vrsto let namreč velja za enega najbolj modnih festivalov, kjer si obiskovalci dajo duška in brez omejitev izražajo svoj osebni stil. Črna barva je tam prava redkost, še najbolj pa sijejo oblačila v barvi neona, resice, čipkaste kopalke in drugi kosi, zelo kratke hlače, odrezani topi, odbiti klobuki in sončna očala ... Modnih omejitev ni.

Prvi konec tedna letošnje Coachelle pod odrom:

Foto: Getty Images Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

In prvi konec tedna na odru:

Katy Perry Foto: Getty Images

Rico Nasty Foto: Getty Images

Janelle Monáe Foto: Getty Images

Bad Bunny Foto: Getty Images

Benny Blanco, Halsey in Khalid Foto: Getty Images

Pevka Lizzo od spredaj ... Foto: Getty Images

... in od zadaj Foto: Getty Images

Letošnji festival Coachella bo potekal dva konca tedna v aprilu, drugi bo na vrsti od 19. do 21. aprila.

