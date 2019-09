Španska plesalka zaradi pirotehnične eksplozije umrla sredi nastopa #video

Nesreča se je zgodila v nedeljo zgodaj zjutraj, ko je 30-letna Joana Sainz Garcia ravno nastopala s svojo zasedbo Super Hollywood Orchestra na dogodku blizu španske prestolnice.

Okrog 2. ure zjutraj je na odru eksplodirala pirotehnična naprava, katere del je plesalko zadel v trebuh. Plesalka se je po eksploziji zgrudila in ostala nezavestna.

Na spletu je kmalu zakrožil posnetek eksplozije:

Dekletu sta takoj pomagala medicinska sestra in zdravnik. Pozneje so jo odpeljali v bolnišnico, kjer pa je kljub hitri pomoči umrla zaradi posledic poškodb.

Joana je bila glavna plesalka in koreografinja 15-članske zasedbe, ki poleg plesalcev vključuje še pevce in glasbenike. Med usodnim nastopom so uporabljali pirotehniko podjetja Prones 1SL, ki je izjavilo, da so iste naprave uporabljali že večkrat ter da do zdaj niso imeli težav, a da so zelo užaloščeni zaradi tragičnega dogodka.

