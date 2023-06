Slovenska rock skupina Imset je izdala novo pesem Bel vohun, s katero so opozorili na odvisnost, ki je v družbi "še vedno prevelik tabu". Za pesem so posneli tudi videospot, katerega snemanje pa ni minilo brez zapletov, saj si je njihov prijatelj razbil glavo.

"Vsak od nas ima znanca, prijatelja, mogoče celo družinskega člana, ki je zaradi spleta okoliščin zapadel v takšno ali drugačno odvisnost. Menimo, da si pred to problematiko kot družba še vedno preveč zatiskamo oči. Predvsem pa se marsikdo ne zaveda, da ne obstaja samo odvisnost od drog in alkohola," so ob izidu pesmi pojasnili člani skupine.

Pravijo, da se bel vohun skriva v vsakem izmed nas: "Bel vohun te povabi, na nas pa je, ali njegovo povabilo sprejmemo."

Počutil se je kot Leonardo DiCaprio

V videospotu za pesem je skupina pokazala več tipov odvisnosti – od telefona in kave do tatujev. "Če bomo vsaj enemu odprli oči, smo cilj dosegli," so povedali in dodali, da je pesem kljub težki zgodbi energična bomba za vroče poletne dni, ki so pred nami.

Snemanje pa ni minilo brez zapletov, saj si je njihov prijatelj, ki v videospotu igra odvisnika od alkohola, razbil glavo. Teči mu je začela kri, a to ga ni zmotilo. "Vsi smo bili v nizkem štartu, da vskočimo s povoji in obliži, vendar je Gregor sceno odigral do konca. Čeprav ni profesionalni igralec, je vztrajal in na koncu dejal, da se je spomnil na Leonarda DiCapria in film Django brez okovov (Django Unchained), med snemanjem katerega se je DiCaprio poškodoval, vendar vseeno nadaljeval snemanje," so povedali fantje in dodali, da je ta scena "najboljša v videospotu". "Vsi smo navdušeni in res presenečeni. Gregor si zasluži najmanj oskarja!" so poudarili.

Prijatelj skupine Imset si je med snemanjem videospota razbil glavo. Foto: Osebni arhiv

Na mednarodnem tekmovanju v pisanju pesmi med najboljšimi desetimi



Skupino Imset sestavljajo pevec Jaka Peterka, basist Jaka Ažman, bobnar Blaž Horvat in kitarist Žiga Janežič.



Med njihovimi največjimi uspehi je visoka uvrstitev na mednarodnem tekmovanju ISC v pisanju pesmi, kjer so se s pesmijo All The Same izmed 26 tisoč izvajalcev z vsega sveta po izboru komisije povzpeli med prvih deset v rock kategoriji. Komisijo so sestavljali člani skupin Linkin Park in Coldplay.

V videospotu so predstavili več različnih odvisnosti. Odvisnost od alkohola so na primer prikazali s pacientom, ki mu v žilo namesto infuzije teče žgana pijača. Odvisnost od tatujev je poosebil Simon Mihorič, ki ima na sebi "tatuje v vrednosti garsonjere". Ker so ga naličili, se je lahko prvič po več letih videl brez tatujev. "Verjamemo, da se bo videospot, ki smo ga snemali pet dni in je v celoti naše delo, gledalcem in poslušalcem vtisnil v spomin in dosegel želeno sporočilo," so sklenili.

Člani skupine Imset (od leve proti desni): Blaž Horvat, Jaka Peterka, Jaka Ažman in Žiga Janežič. Foto: Jaka Ažman

