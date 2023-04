Slovenski glasbenik bo v Laškem zgradil svojo sanjsko hišo

Slovenski glasbenik Dejan Krajnc, ki bo letos dopolnil 30 let, je ob izidu nove pesmi Pomaranče razkril, da je čas za družino in gradnjo hiše. "Priznam, da se včasih pri sebi vprašam, ali je že čas za družino in korak naprej ... In mislim, da bo ta čas tudi zame zelo kmalu prišel. Prvi korak bo gradnja hiše, ki jo bom kmalu začel," je povedal.

Pravi, da se sam še vedno počuti starega 20 let in da bo po duši vedno ostal žurer, bo pa kmalu praznoval 30. rojstni dan: "Včasih so se mi ljudje, stari 30 let, zdeli stari, zdaj pa se bom kmalu tudi sam pridružil temu klubu."

Imel bi vsaj dva otroka

Glasbenik, ki ga bolje poznamo pod imenom Dejana Dogaja, je razkril tudi, da je čas za družino in gradnjo hiše. To bo, kot pravi, zgradil v Laškem. "Cilj je, da do konca leta zberem vso potrebno dokumentacijo. V Laško sem zaljubljen, tukaj sem odraščal, gostimo največji glasbeni festival v Sloveniji Pivo in cvetje, živim samo nekaj metrov od reke in čudovite sprehajalne poti, imamo najboljše pivo in še bi lahko našteval. Tukaj bom verjetno ostal za vedno," je povedal.

V intervjuju za Siol.net je pred kratkim sicer povedal, da bi "če bo vse po sreči", rad imel dva otroka. "Če bo vse tako, kot mora biti, pa mogoče še enega. Ampak to so pač želje," je pojasnil.

Videospot za novo pesem Pomaranče:

"Zavedati se moramo, da vsaka pesem ni za vsako priložnost"

Ob izidu nove pesmi Pomaranče, ki je sicer priredba poljske pesmi, je poudaril, da se je treba zavedati, "da vsaka pesem ni za vsako priložnost, pa tudi za vsak okus ne". "Danes, ko ima vsak dostop do spleta in ko se zlobni komentarji kar vrstijo, velikokrat slišim, da mi, ki ustvarjamo komercialno glasbo, nismo glasbeniki, da je glasba postala cenena in da so besedila smešno neumna. Moja glasba in glasba preostalih glasbenikov, ki igrajo predvsem na zabavah in veselicah, se razlikuje od tistih, ki igrajo na koncertih. Zakaj? Ker z nekim komadom in videospotom vedno nagovarjaš svojo ciljno publiko, v mojem primeru tiste, ki si želijo žura do jutranjih ur. In ta glasba ni glasba za globoko razmišljanje o sebi, za žalovanje ipd. Je glasba za zabavo, ki si jo zavrtiš takrat, ko ti ni treba razmišljati o ničemer in samo uživaš," je še dodal.

Dejana smo sicer dolgo časa poznali kot vodjo ansambla Poskočni muzikanti, s katerimi so se pred približno enim letom zaradi različnih pogledov razšli. Dejan je tako stopil na samostojno glasbeno pot in se preimenoval v Dejana Dogaja. Kot je še povedal v intervjuju za Siol.net, so se s Poskočnimi razšli zaradi različnih pogledov: "Rekel sem, da na takšen način, kot mislijo delati oni, jaz ne morem več. S Poskočnimi muzikanti nismo več v stiku, z nobenim ni nič narobe, ampak mislim, da mora preteči nekaj vode," je pojasnil.

Dejan Dogaja v videospotu za pesem Pomaranče. Foto: Sven Martič