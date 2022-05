Slovenske glasbene nagrade: Joker Out že drugič izvajalci leta

V Kranju so podelili osme slovenske glasbene nagrade zlata piščal. Zlato piščal za izvajalca leta je drugič zapored prejela skupina Joker Out, nagrado za album leta (Plata) so dobili Koala Voice, skupina MRFY je odnesla zlato piščal za skladbo leta (Prjatučki), novinec leta pa je postal Žan Hauptman. Akademija je nagrado za življenjsko delo podelila Janiju Kovačiču, ki se je za izkazane časti zahvalil, a nagrado prijazno zavrnil.

V Stolpu Škrlovec v Kranju so podelili nagrade zlata piščal za najvidnejše ustvarjalne glasbene dosežke leta 2021. O zmagovalcih v štirih kategorijah so odločale točke strokovne glasbene akademije, ki so ocenjevale več kot dva tisoč prijavljenih glasbenih del.

Joker Out znova izvajalci leta

Zlate piščali za izvajalca leta so se znova razveselili v priljubljeni skupini Joker Out, ki so lani izdali težko pričakovan prvi album Umazane misli.

Joker Out Foto: Tadej Majhenič

"Vztrajaš in delaš, v kar verjameš, in če to ljudje začutijo, je to to," so o svojem hitrem vzponu povedali Joker Out, ki gredo, kot sami pravijo, v prihodnje še na zlato piščal za album leta in za življenjsko delo.

Skladba leta je Prjatučki skupine MRFY

Zlato piščal za skladbo leta je dobila pesem Prjatučki novomeške skupine MRFY, pod katero so se podpisali člani zasedbe sami. Skladba, izdana konec lanskega poletja, govori o prijateljstvu in ljubezni, ki nikoli ne ugasne.

MRFY Foto: Tadej Majhenič

"Vsi, ki smo tukaj, že rešujemo svet. Zahvala gre vsem, ki kljub težavam vztrajamo in držimo svet glasbe pokonci," so povedali MRFY in napovedali še veliko dobre glasbe.

Plata zasedbe Koala Voice je album leta

Zasedba Koala Voice je domov odnesla zlato piščal za album leta, in sicer za njihov četrti studijski album z naslovom Plata. "Pobeg v studio za 14 dni je bil v času korone za nas nujen, verjetno tudi za druge. In to je, kot je videti, blagodejno vplivalo na vse nas. Zmagali smo v kategoriji, v kateri smo si najbolj želeli," so povedali ob prejemu nagrade.

Foto: Tadej Majhenič

Zlata piščal za novinca leta Žanu Hauptmanu

Zlato piščal za novinca leta je prejel vsestranski jazz pevec Žan Hauptman, ki skupaj s svojimi glasbenimi prijatelji ustvarja pod imenom Hauptman. Januarja se je predstavil s svojim albumskim prvencem Finished, not perfect, na katerem je 15 skladb.

"Povsem sem presenečen, srce mi razbija," je bil prvi odziv vsestranskega Žana Hauptmana, "konkurenca v obeh kategorijah, v katerih sem bil nominiran, je bila zelo močna, že samo nominaciji sta mi bili v veliko čast. Zmage sem izjemno vesel."

Žan Hauptman Foto: Tadej Majhenič

Jani Kovačič zavrnil nagrado za življenjsko delo

Strokovna glasbena akademija je nagrado za življenjsko delo podelila Janiju Kovačiču, glasbeniku, kantavtorju, literatu, profesorju filozofije in političnemu aktivistu, ki je močno zaznamoval ustvarjalnost in kulturno, poetično in revolucionarno krajino v zadnjih petih desetletjih. Nagrajenec se je akademiji zahvalil za izkazane časti, ker pa je po njegovem šele na polovici svoje umetniške poti, je po razmisleku sklenil, da je taka nagrada preuranjena ter da so po njegovem mnenju nekateri drugi bolj upravičeni do nagrade.

Uredniški odbor je glede na navedeno sklenil, da se denarni del nagrade za življenjsko delo sorazmerno razdeli med nominirance v kategoriji novinec leta, z izjemo nagrajenca v kategoriji. S tem želi Zlata piščal še dodatno doprinesti k spodbujanju slovenske glasbene ustvarjalnosti.

