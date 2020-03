Slovenca, ki bi morala nastopiti na Evroviziji: Zdravje je prioriteta #video

Hey guys, I am absolutely devastated about the cancellation of the Eurovision Song Contest 2020, but in the view of this current situation it is the only right thing to do. No matter what, health simply comes first. In these hard times we have to take care of each other and stick together to overcome this crisis. Please stay safe and stay at home! Thank you for the support! I love you all! ❤ #stayhome _______________________________ Hei ihr Lieben, die Nachricht über die Absage des Eurovision Song Contest 2020 hat mich persönlich tief getroffen und ich bin unendlich traurig. Angesichts der Lage um uns herum ist die Absage aber das einzig Richtige. Egal, was geschieht, die Gesundheit geht einfach vor. In diesen harten Zeiten müssen alle aufeinander Acht geben und zusammen halten, damit wir diese Krise gemeinsam überwinden können. Passt auf euch auf und bleibt Zuhause! Danke für eure Unterstützung! Ganz viel Liebe für euch! ❤ #wirbleibenzuhause

A post shared by Ben Dolic (@bendolic) on Mar 18, 2020 at 1:02pm PDT