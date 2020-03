Evrovizija odpovedana, tekmovanje šele prihodnje leto

"Zaradi negotovosti ob širjenju virusa covid-19 po Evropi ter ob omejitvah in ukrepih, ki so jih sprejele sodelujoče države ter država gostiteljica, smo sprejeli težko odločitev, da letošnjega izbora ne bo," so sporočili predstavniki Evropske radiodifuzne zveze (EBU), "to odločitev smo sprejeli z mislijo na zdravje izvajalcev, osebja, občinstva in obiskovalcev ter razmere na Nizozemskem, v Evropi in po svetu."

"Ponosni smo, da je izbor Pesem Evrovizije ljudi brez prekinitve združeval zadnjih 64 let," so še zapisali, "kot vsi vi po svetu pa smo izjemno razočarani, da ga maja letos ne bo."

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

Letošnji, že 65. izbor Pesem Evrovizije je bil načrtovan 12., 14. in 16. maja letos, gostil naj bi ga Rotterdam na Nizozemskem, za zdaj pa ni povsem jasno, ali bo to prizorišče obveljalo tudi prihodnje leto. "Potekajo pogovori, ali bi bilo mogoče tekmovanje leta 2021 prirediti v Rotterdamu," je namreč sporočil Jon Ola Sand, izvršni nadzornik Evrovizije, ki se z letošnjim letom poslavlja s te funkcije.

Prav tako ni jasno, ali bodo na tekmovanju prihodnje leto sodelovali zmagovalci letošnjih nacionalnih izborov ali spet sledijo nacionalni izbori in bodo letošnji zmagovalci ostali brez nastopa.

Letos smo v Sloveniji za svojo evrovizijsko predstavnico izbrali Ano Soklič. Bo njena zmaga obveljala tudi za prihodnje leto? Foto: Adrijan Pregelj

Danes so namreč po spletu zaokrožile govorice, da bo obveljal drugi scenarij, po katerem bi tudi letošnja slovenska predstavnica Ana Soklič ostala praznih rok oziroma bi ji preostalo le, da se prihodnje leto spet prijavi na Emo. Iz EBU so medtem sporočili le, da posledic, ki jih bo imela odpoved tekmovanja, še niso povsem razdelali.

