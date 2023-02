Slavnemu pankerju ni uspelo, na Evrovizijo potuje druga skupina

Pretekli konec tedna je kar nekaj evropskih držav izbralo svoje predstavnike za letošnjo Evrovizijo, med drugim tudi Irska, kjer je precej pozornosti vzbudil John Lydon oziroma Johnny Rotten, nekdanji frontman skupine Sex Pistols.

67-letni Lydon se je s svojo skupino Public Image Ltd potegoval za možnost, da bi Irsko zastopali na letošnjem evrovizijskem izboru v Liverpoolu, a jim ni uspelo. S skladbo Hawaii, posvečeno njegovi ženi Nori, ki ima Alzheimerjevo bolezen, so se uvrstili na četrto mesto.

Lydon je sicer med generalko za izbor po poročanju BBC povedal, da je ob možnosti, da bo dejansko zmagal, nekoliko živčen, ker bi to pomenilo, da bi bil dlje ločen od žene, za katero že leta skrbi.

Irsko, ki je do zdaj na Evroviziji zabeležila rekordnih sedem zmag, bo letos predstavljala skupina Wild Youth s skladbo We Are One. "Tresem se. Upam, da se bomo predstavili v najboljši luči," je po zmagi dejal pevec Conor O'Donohoe, ki je s kolegi iz skupine pred tem igral kot spremljevalna skupina vrste znanih imen, med drugim Lewisa Capaldija in Nialla Horana.

