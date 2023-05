Se skupina Aerosmith poslavlja?

Oboževalci skupine Aerosmith bodo letos dobili zadnjo priložnost, da si legendarne glasbenike ogledajo v živo. Poslovilna koncertna turneja naj bi se po napovedih začela septembra v Philadelphii v ZDA in končala januarja 2024 v Montrealu v Kanadi. Pod naslovom Peace Out bodo nastopili na skupaj 40 prizoriščih.

Vodja skupine Steven Tyler je po poročanju tiskovne agencije AP povedal, da še zadnjič odpirajo Pandorino skrinjico in oboževalcem predstavljajo turnejo. "Bodite tam ali pa se pazite, saj bomo s podstrešja prinesli vse igrače," je dejal.

Kitarist Joe Perry je kot glavni razlog za zadnjo turnejo navedel dejstvo, da so vsi člani skupine stari od zgodnjih do srednjih 70 let. "Mislim, da je prišel čas," je dejal o turneji, na kateri bodo posebni gostje The Black Crowes.

Skupino so ustanovili leta 1970

Skupino Aerosmith so leta 1970 ustanovili kitarist Joe Perry, pevec Steven Tyler, basist Tom Hamilton, kitarist Brad Whitford in bobnar Joey Kramer. V 53 letih so izdali uspešnice, kot so med drugim Janie's Got a Gun, Crazy in I Don't Want to Miss a Thing. Prodali so več kot 150 milijonov albumov in osvojili štiri nagrade grammy.

"To je nekakšna priložnost, da proslavimo 50 let, odkar smo tukaj," je dejal Perry. "Nikoli ne veš, koliko časa bomo še vsi zdravi, da bi to počeli ... Že dolgo ni bilo prave turneje. V Las Vegasu smo imeli turnejo, ki je bila odlična. Bilo je zabavno, vendar smo že nestrpni, da se vrnemo na pot."

NO MORE, NO MORE: Rock legends Aerosmith have announced a final tour to celebrate the band's 50-plus years together. https://t.co/4d5Fj5kGlm pic.twitter.com/SoNOk77DbS — ABC News (@ABC) May 1, 2023

Bobnarja skupine Kramerja bo tako kot ob koncu rezidenčne turneje v Las Vegasu nadomestil John Douglas. "Čeprav Joey Kramer ostaja ljubljeni ustanovni član skupine Aerosmith, se je žal odločil, da bo izpustil trenutno načrtovane nastope in se v celoti posvetil svoji družini in zdravju," je skupina zapisala v izjavi.

Leta 2020 je Kramer tožil skupino zaradi kršitve pogodbe, češ da so mu preprečili nastopanje, potem ko se je spomladi leto prej lažje poškodoval. Zahteval je sodno prepoved, potem ko so načrtovali igranje brez njega na podelitvi nagrad MusiCares Person of the Year 2020 in na podelitvi nagrad grammy, a je tožbo izgubil.

Zadnjih šest koncertov je bilo odpovedanih

Zadnjih šest koncertov rezidenčne turneje v Las Vegasu je bilo odpovedanih zaradi neimenovanih zdravstvenih težav Tylerja, ki se je februarja odpovedal tudi gala dogodku. Takrat je njegov menedžer za Las Vegas Review-Journal povedal, da so mu zdravniki svetovali, naj najprej poskrbi zase.

Poleg zdravstvenih se Tyler spopada tudi s pravnimi težavami, saj ga je neka ženska, Julia Misley, obtožila spolnega napada, spolnega nasilja in namernega povzročanja čustvene prizadetosti v 70. letih prejšnjega stoletja, ko je bila najstnica. Tyler v sodnih dokumentih razmerja z njo, ko je bil star 25 let, ni zanikal, je pa trdil, da je bilo sporazumno.

Nova turneja se bo začela 2. septembra v Philadelphii in nadaljevala po ZDA in Kanadi, med drugim v Kia Forumu v Los Angelesu, newyorškem Madison Square Gardnu, Moody Centru v teksaškem Austinu, Climate Pledge Areni v Seattlu, United Centru v Chicagu, Scotiabank Areni v Torontu in drugje, preden se bo 26. januarja končala v Montrealu v Bell Centru. V domačem Bostonu bodo rockerji nastopili na silvestrovo.