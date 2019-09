Skrivnost razkrita: Na Super Bowlu bosta nastopili Jennifer Lopez in Shakira

Po več tednih namigovanj in ugibanj, je zdaj končno znan odgovor na veliko vprašanje, kdo bo glasbenik, ki bo nastopil na finalu Lige ameriškega nogometa Super Bowl. Ta se bo odvil 2. februarja 2020 v Miamiju in tam bosta med polčasom za glasbeno popestritev tokrat poskrbeli Jennifer Lopez in Shakira.

"Vse odkar sem videla Diano Ross, kako je med nastopom med polčasom poletela v zrak, sem sanjala, da bi nastopila na Super Bowlu. In zdaj bo še bolj posebno, ne le ker, ker bo to hkrati 100. obletnica Lige NFL, ampak tudi zato, ker bom nastopila s kolegico latinskoameriških korenin. Komaj čakam, da vam pokaževa, kaj lahko dekleta naredimo na največjem odru na svetu," Entertainment Weekly povzema uradno izjavo 50-letne J. Lo.

Pevki obljubljata nepozaben spektakel. Foto: Getty Images

Oglasila se je seveda tudi Shakira, ki se nastopa prav tako kot Jennifer izredno veseli: "Počaščena sem, ker bom na največjem odru na svetu nastopila ob umetnici, s katero bova skupaj zastopali vse ljudi latinskoameriškega rodu v ZDA in povsod po svetu – in po vrhu vsega, še na moj rojstni dan! To so prave ameriške sanje in pripravile bova najboljši šov vseh časov."

Zagotovo dobrodošle obljube, sploh po lanskem glasbenem fiasku, kot so o glasbenih nastopih na zadnjem Super Bowlu govorili razočarani Američani. Več o tem si preberite v spodnjem članku:

V preteklosti so na legendarnem odru Super Bowla, ki velja za najbolj gledan športni dogodek na svetu in ki ga vsako leto v živo spremlja približno 100 milijonov ljudi, nastopili že mnogi svetovno znani glasbeniki. Med drugim Michael Jackson, Prince, Diana Ross, Katy Perry, Beyonce s kolegicami iz zasedbe Destiny's Child, pa Justin Timberlake in Janet Jackson, ki je med nastopom 'po nesreči' pokazala bradavičko. Zanje je to zagotovo enkratna priložnost – tako zaradi vrtoglavega honorarja kot tudi z vidika promocije.