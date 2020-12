Razglasili najboljše albume in pesmi leta 2020 #video

Britanski BBC je razkril izbor najboljših albumov in pesmi letošnjega leta, ki so ga sestavili s pomočjo vplivnih glasbenih revij, blogov, časopisov in drugih, med njimi pa so se znašli New Musical Express, Rolling Stone, BBC 6 Music, avstralski Double J in danska revija Gaffa. Kritiki so med priljubljene uvrstili 204 albume.

Skladba Fetch The Bolt Cutters z istoimenskega albuma Fione Apple, ki je obveljal za najboljšega v letu 2020:

Glasbeni kritiki so kot najboljšega ocenili album Fetch The Bolt Cutters, prvi album ameriške kantavtorice Fione Apple po osmih letih, sledita ameriški glasbenici Phoebe Bridgers z albumom Punisher in Taylor Swift z albumom Folklore, navaja STA.

Med prvih deset so uvrščeni še Dua Lipa s Future Nostalgia, Run The Jewels z RTJ4, Waxahatchee s Saint Cloud, Perfume Genius s Set My Heart On Fire Immediately, Haim z Women In Music Pt. III, Bob Dylan z Rough And Rowdy Ways in Chloe x Halle z Ungodly Hour.

Singel leta ima tudi najbolj iskano besedilo leta

Med singli je prvo mesto osvojila pesem WAP raperk Cardi B in Megan Thee Stallion, ki je zasedla tudi vrhove glasbenih lestvic na obeh straneh Atlantika, prav tako pa je zaradi svoje neposredne vsebine o seksualni svobodi imela najbolj iskano besedilo leta, poroča STA.

Singel leta 2020:

Na drugem mestu je Megan Thee Stallion, in sicer s singlom Savage, tretje mesto pa je zasedla francoska kantavtorica Christine and the Queens s pesmijo People I've Been Sad.

Do desetega mesta najboljših singlov si sledijo Lady Gaga in Ariana Grande z Rain On Me, The Weeknd z Blinding Lights, Phoebe Bridgers s Kyoto in nato z I Know The End, Bad Bunny s Safaera, Dua Lipa s Physical in Miley Cyrus z Midnight Sky.

