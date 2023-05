Na prireditvi glasbenih nagrad Zlata piščal je zavod IPF (Zavod za uveljavljanje pravic slovenskih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov) predstavil lestvico lani najbolj predvajanih skladb in podelil tradicionalni nagradi za največkrat predvajano domačo skladbo in najbolj predvajanega slovenskega izvajalca v letu 2022.

Obe nagradi je letos prejela glasbenica Nina Pušlar. Njena skladba Nina, Nina, Nina je bila največkrat zavrtena v preteklem letu, Pušlarjeva pa je bila hkrati tudi najbolj predvajana domača izvajalka na sploh in je ta naslov osvojila že četrto leto zapored, so sporočili iz zavoda.

Skrb vzbujajoče stanje slovenskih skladb na lestvici

Na slovenskih radijskih postajah pa je zastopanost slovenske glasbe še vedno izjemno skrb vzbujajoča in pesimistična. Na lestvici stotih najbolj predvajanih skladb na slovenskih radijskih postajah so namreč v letu 2022 le štiri slovenske skladbe. Poleg zmagovalne, ki je na lestvici zasedla 48. mesto, so radijske postaje največkrat zavrtele še Na vetru s severa Jana Plestenjaka (na 56. mestu), Lažeš mi v izvedbi Miran Rudan InDesign (na 65. mestu) ter Medena Mirana Rudana (na 89. mestu).

Od tujih skladb so na slovenskih radijskih postajah v Sloveniji v letu 2022 največkrat predvajali pesem Bam, Bam Camile Cabello in Eda Sheerana.

Radijske postaje, ki predvajajo največji delež slovenske glasbe, so Radio Brezje, Radio Veseljak, Radio Velenje, Radio Sraka in Radio Slovenske gorice. Najmanj slovenske glasbe pa so zavrtele postaje Radio Antena, Radio Center Slovenija, Radio Capris, Radio City in Radio Ekspres.