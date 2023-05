Prvi preizkus za Joker Out: se jim bo uspelo uvrstiti v finale?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V drugem evrovizijskem polfinalu bo nastopilo 16 držav, med njimi tudi slovenski predstavniki Joker Out, ki se bodo potegovali za eno od desetih vstopnic v sobotni finale.

Kljub nekaterim bombastičnim poročilom, da je v skupini Joker Out udarila bolezen in so zaradi tega v preteklih dneh odpovedali enega od promocijskih nastopov, se za njihov nastop v polfinalu Evrovizije ni bati.

Na obeh generalkah v sredo je bila njihova izvedba med najbolj suverenimi in nedvomno so pripravljeni, da tudi uradno stopijo na evrovizijski oder ter občinstvu predstavijo svojo pesem Carpe Diem.

Foto: EBU/Chloe Hashemi

Joker Out bodo v drugem predizboru nastopili kot deseti po vrsti, ob njih se bodo zvrstili še predstavniki Avstrije, Avstralije, Cipra, Armenije, Gruzije, Litve, Estonije, Grčije, Belgije, Danske, Romunije, Islandije, Poljske, San Marina in Albanije.

Vrstni red nastopajočih v drugem polfinalu:

Danska: Reiley - Breaking My Heart Armenija: Brunette - Future Lover Romunija: Theodor Andrei - D.G.T. (Off and On) Estonija: Alika - Bridges Belgija: Gustaph - Because of You Ciper: Andrew Lambrou - Break a Broken Heart Islandija: Diljá - Power Grčija: Victor Vernicos - What They Say Poljska: Blanka - Solo Slovenija: Joker Out - Carpe Diem Gruzija: Iru - Echo San Marino: Piqued Jacks - Like an Animal Avstrija: Teya & Salena - Who the Hell Is Edgar? Albanija: Albina & Familja Kelmendi - Duje Litva: Monika Linkytė - Stay Avstralija: Voyager - Promise

Izmed 16 držav v drugem polfinalu se jih bo v sobotni finale uvrstilo deset, prav toliko jih je napredovalo iz torkovega predizbora. To so bile Češka, Finska, Hrvaška, Izrael, Moldavija, Norveška, Portugalska, Srbija, Švica in Švedska.

Ob 20 uvrščenih izvajalcih iz predizborov so v finale neposredno uvrščeni še predstavniki velikih pet: Francije, Italije, Španije, Nemčije in gostiteljice Velike Britanije, ob njih pa še predstavnika lanske zmagovalke Ukrajine.

