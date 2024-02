Potem ko je prejel tri grammyje, so ga iz dvorane odpeljali policisti #video

Na videoposnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je videti vklenjenega raperja, ki ga je iz Crypto.com Arene pospremila policija.

Po poročanju portala Hollywood Reporter gre za prekršek, ki nima nobene zveze s tem, kar se je zgodilo v areni. "Verjetno ga bodo izpustili, ko bodo zadevo razrešili," so za portal povedali policisti. Kasneje so sicer potrdili, da so zaradi "fizičnega prepira" aretirali posameznika, katerega identitete ne morejo potrditi, dokler ne bo obtožen. "Preiskava še poteka," so navedli.

Killer Mike je sicer zmagal v vseh treh kategorijah, v katerih je bil nominiran. Prejel je grammyje za najboljšo rap pesem, najboljši rap nastop in najboljši rap album.

Nagrado grammy je nazadnje prejel leta 2003 za pesem The Whole World. Leta 2018 je bil znova nominiran za najboljšo rap pesem, a nagrade ni prejel.

Raper je zmagal v vseh treh kategorijah, v katerih je bil nominiran. Foto: Reuters

Podelitev v znamenju glasbenic

Podelitev v Los Angelesu je bila letos sicer v znamenju glasbenic, ki so skupno dobile več nominacij kot njihovi moški kolegi. Največ nagrad, štiri, je osvojila kantavtorica Phoebe Bridgers, po tri grammyje sta prejeli pevki SZA in Victoria Monet ter po dva Billie Eilish, Miley Cyrus in Taylor Swift.

