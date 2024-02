Po boju z rakom umrl ameriški country pevec

Country pevec, tekstopisec, igralec in glasbeni producent Toby Keith Covel je umrl v ponedeljek v starosti 62 let po boju z rakom na želodcu, poroča CNN.

"Toby Keith je sinoči, 5. februarja, umrl mirno, obkrožen s svojo družino. Svoj boj je vodil z milostjo in pogumom. Prosimo, spoštujte zasebnost njegove družine v tem trenutku," so njegovi predstavniki zapisali v izjavi, objavljeni na Keithovi spletni strani in družbenih omrežjih.

Toby Keith med nastopom na seriji koncertov Today Show v New Yorku leta 2019 Foto: Guliverimage

Keithu so raka na želodcu diagnosticirali leta 2022. Še lani septembra je nastopil na podelitvi nagrad People's Choice Country Awards 2023 in prejel nagrado Country Icon Award.

Svoj glasbeni prvenec je Keith izdal leta 1993, znan pa je po uspešnicah, kot sta Red Solo Cup in I Wanna Talk About Me. Po pesmi Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American) leta 2002, ki je bila izdana po napadih 11. septembra 2001, je Keith postal bolj prepoznaven.