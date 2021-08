Po 58 letih gredo The Rolling Stones na turnejo brez svojega bobnarja

Bobnar Charlie Watts, član skupine The Rolling Stones od leta 1963, bo zamudil prihajajočo jesensko turnejo po ZDA, poroča Variety.

Legendarni bobnar je junija dopolnil 80 let in zato "verjetno ne bo na voljo" za turnejo po ameriških stadionih, je povedal tiskovni predstavnik legendarne rock skupine.

"Imel je zdravstveni poseg, ki je bil povsem uspešen, vendar so njegovi zdravniki ta teden ugotovili, da zdaj potrebuje ustrezen počitek in okrevanje," je razkril tiskovni predstavnik in dodal: "Vaje se začnejo že čez nekaj tednov in ta novica je veliko razočaranje, ki ga ni nihče pričakoval."

Charlie Watts je letos dopolnil 80 let, pri legendarni skupini The Rolling Stones pa igra že od leta 1963. Foto: Reuters

"Trdo delam, da bom popolnoma fit, vendar sem danes po nasvetu strokovnjakov sprejel, da bo to trajalo nekaj časa," je priznal priljubljeni bobnar Charlie Watts. Razkril je, da bo njegovo mesto v času turneje zavzel njegov dolgoletni prijatelj, izkušeni bobnar Steve Jordan, ki je vrsto let igral s Keithom Richardsom, soustanoviteljem skupine The Rolling Stones.

"Biti njegova zamenjava je absolutna čas in privilegij. Veselim se vaj s skupino," je povedal Jordan.

Mick Jagger, Keith Richards in Charlie Watts, soustanovitelji skupine Foto: Reuters

Watts je sicer po mnenju mnogih srce skupine The Rolling Stones, ki se ji je pridružil kmalu po ustanovitvi. V nasprotji z nekaterimi drugimi člani skupine je Wattsu zdravje dolgo dobro služilo. Leta 2004 ga je prizadel rak grla, vendar je bolezen premagal in uspešno okreval.

Novica, da se legendarni bobnar ne bo udeležil turneje, je presenetila in prizadela številne oboževalce, ki so izrazili skrb in mu zaželeli čimprejšnje okrevanje.

