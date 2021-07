Po 50 letih je njegova smrt še vedno zavita v tančico skrivnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uradno je umrl zaradi zastoja srca, po trditvah mnogih ga je ubil prevelik odmerek drog, nekateri pa so celo prepričani, da je Jim Morrison še vedno živ.

Na nagrobniku Jima Morrisona, frontmana skupine The Doors, na pariškem pokopališču Pere Lachaise je zapisan datum 3. julij 1971. Takrat ga je, starega le 27 let, v njunem pariškem stanovanju v kopalni kadi mrtvega našlo njegovo dekle Pamela Courson.

Zdravniki so kot uradni razlog njegove smrti navedli odpoved srca, ki je bila posledica čezmernega pitja alkohola, niso pa opravili obdukcije, zaradi česar so se po njegovi smrti razpasle številne teorije zarote in drugačne razlage njegove smrti.

Morrisonov grob na pariškem pokopališču Pere Lachaise

Med najpogostejšimi je bila ta, da je v resnici umrl zaradi prevelikega odmerka heroina, in to ne v stanovanju, kjer naj bi ga našli, temveč v nekem pariškem nočnem klubu.

Tam naj bi umrl v toaletnih prostorih, preprodajalci mamil, ki so mu prodali heroin, pa naj bi njegovo truplo zvlekli v taksi in odpeljali v njegovo stanovanje.

To zgodbo je leta 2014 delno potrdila pevka in igralka Marianne Faitfull, ki je v intervjuju za glasbeno revijo Mojo izjavila, da je njen nekdanji fant, preprodajalec mamil Jean de Breiteuil, Morrisonu prodal premočan heroin, ki ga je ubil.

"Prepričana sem, da je šlo za nesrečo. Vsi, ki so bili kakorkoli povezani s smrtjo tega nesrečneža, so zdaj mrtvi. Razen mene," je dejala. Le slabo leto za Morrisonom je namreč zaradi prevelikega odmerka umrl tudi Breiteuil.

Ob tem pa so se skozi leta pojavljale tudi govorice, da Morrison sploh ni mrtev, temveč je svojo smrt zaigral in v anonimnosti zaživel na novo, brez pritiska zvezdništva in pozornosti medijev.

Medtem ko je bil v Franciji, se je boril tudi proti obsodbi zaradi nedostojnega obnašanja v javnosti, zaradi česar bi moral za pol leta v zapor.

Morrison ob obsodbi leta 1970

Da je Morrison morda še živ, je nekoč izjavil celo klaviaturist Ray Manzarek, ki je z njim ustanovil legendarno skupino The Doors, v novem tisočletju pa so se na spletu razplamtele govorice, da Morrison že desetletja živi na ranču v zvezni državi Oregon, kjer se ukvarja z vzrejo konjev.