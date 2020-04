Plešoča kraljica Agnetha iz skupine Abba slavi 70 let

Na glasbeno sceno je Agnetha Fältskog stopila kot sedemnajstletnica, ko je na Švedskem zaslovela s pesmijo Jag var sa kär (Tako sem bila zaljubljena), leto pozneje pa je izdala solo prvenec, naslovljen preprosto Agnetha Fältskog.

Leta 1972 se je pridružila skupini Abba. Njeni člani so ime za skupino skovali tako, da so združili začetnice svojih imen. Poleg Agnethe so bili v četverici še Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus in Benny Andersson, s prvencem Ring Ring pa je skupina postregla leto po ustanovitvi. Mednarodni uspeh je Abba dočakala leta 1974, ko so zmagali na tekmovanju za pesem Evrovizije s skladbo Waterloo, po kateri je poimenovan tudi njihov drugi studijski izdelek.

Z leve proti desni: Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad in Benny Andersson leta 1976. Foto: Getty Images

Skupina je razpadla leta 1983

Waterloo je postal takojšnja uspešnica, ki je štiri neznane Švede povzdignila med zvezdnike. Skladbi je sledil še niz uspešnic, ki so se zapisale v zgodovino diska in ostajajo stalnica tovrstnih zabav. Med njimi so Voulez Vous, Dancing Queen in Money, Money, Money. Po osmih izdanih albumih je Abba nazadnje skupaj nastopila leta 1982, leto pozneje pa so se dokončno razšli.

Letos naj bi oboževalci Abbe dočakali nove skladbe

Vse odtlej so zagotavljali, da se ne bodo nikoli več in pod nobenim pogojem združili. Leta 1999 so glasbo Abbe vključili v izjemno uspešen muzikal Mamma Mia!, ki je prepotoval svet, leta 2008 pa je nastal še istoimenski film z zvezdniško zasedbo, ki mu je pred dvema letoma sledilo nadaljevanje Mamma Mia! Spet začenja se. Člani skupine Abba so sicer izjemoma nekajkrat skupaj nastopili po letu 2016, leta 2018 pa so po 35 letih premora najavili izid novih skladb. Tem naj bi oboževalci po svetu prisluhnili že lani, po zadnjih informacijah pa naj bi material predstavili še letos.

Izlet v igralske vode: Agnetha Fältskog v filmu Raskenstam iz leta 1982. Foto: Getty Images

Po razpadu Abbe je sicer Agnetha Fältskog v 80. letih preteklega stoletja nadaljevala uspešno solo kariero in zaigrala glavno žensko vlogo v filmu Raskenstam v režiji Gunnarja Hellströma. Zadnja studijska albuma je izdala leta 1987, nato pa se je v 90. letih umaknila v osamo in zaživela na švedskem otoku Ekero. Na sceno se je vrnila leta 2004 z albumom v angleščini My Colouring Book, ki mu je leta 2013 sledil še dobro sprejet album, poimenovan preprosto A.