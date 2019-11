Pink užalostila oboževalce: umika se z glasbenih odrov #video

Zadnji dve leti in pol sta bili za Pink nadvse delavni. Potem ko je oktobra 2017 izdala album z naslovom Beautiful Trauma, se je pol leta kasneje odpravila na istoimensko svetovno turnejo, ki jo je peljala od Severne Amerike do Avstralije in nazaj do Evrope.

Pred kratkim je nastopila tudi na slovitem festivalu Rock in Rio v Braziliji, kot glasbena gostja se je pojavila tudi na podelitvi nekaj glasbenih nagrad. Ter za piko na i še pred uradnim zaključkom turneje Beautiful Trauma aprila letos izdala že nov album z naslovom Hurts 2B Human.

Sinoči se je 40-letna pevka udeležila podelitve country glasbenih nagrad CMA, in sicer je skupaj s country pevcem Chrisom Stapletonom zapela njun duet Love Me Anyway. Na dogodku so jo spremljali njen soprog Carey Hart in oba otroka, osemletna Willow in skoraj tri leta star Jameson.

Foto: Getty Images

V intervjuju na rdeči preprogi je Pink naznanila, da je zdaj znova napočil čas, da na prvo mesto postavi družino in za nekaj časa odloži mikrofon. Če ste se torej kot njeni zvesti oboževalci na tiho nadejali, da bo novemu albumu Hurts 2B Human v kratkem sledila nova turneja, ste se motili.

"Willow se je vrnila v šolo, tudi Jameson bo kmalu začel obiskovati vrtec. Tako da bo naslednje leto posvečeno družini. Poleg tega ima tudi Carey trenutno veliko projektov. Ves čas me podpira in mi sledi povsod po svetu, tako da je zdaj čas, da se spet posveti sebi," je za Entertainment Tonight povedala pevka.