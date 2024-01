Ogorčenje v Sarajevu, ker bo na obletnici olimpijskih iger nastopil Hrvat

V začetku tega tedna so organizatorji prireditve ob 40. obletnici zimskih olimpijskih iger v Sarajevu razkrili program februarskega dogodka, v katerem je največ pozornosti javnosti pritegnil izbor glasbenega gosta – hrvaškega pevca Tonyja Cetinskega. Na družbenih omrežjih se je takoj vsul plaz kritik, da bi morali za nastop ob takšni priložnosti izbrati glasbenika iz BiH.

Priznani pianist zagrozil z izselitvijo

"Odvratno! Minilo je 40 let od olimpijskih iger, vi pa privlečete nekoga, ki ni ne iz Sarajeva ne iz Bosne in Hercegovine," se je po poročanju lokalnih medijev odzval priznani bosanskohercegovski pianist in skladatelj Vlado Podany, "Tony je super, vrhunski izvajalec, toda zakaj se prilizujete vsem zunaj meja naše države? Sram naj vas bo, 'ugasnili' ste naše umetnike, kulturo, srečo in zdaj uvažate, da bi upravičili svojo vlogo. Odhajam iz Sarajeva in BiH, ker z vami nočem deliti niti zraka."

Podobnega mnenja je tudi bosanska vplivnica Hana Hadžiavdagić Tabaković. "Me prav zanima, ali bi kdorkoli iz Srbije ali Hrvaške na takšno prireditev povabil pevca, ki ni iz njihove države. Vam bom kar odgovorila – NIKOLI," je zapisala na Facebooku, "ob toliko perspektivnih pevcih v BiH in živih legendah povabiš nekoga od drugod, da bi obeležil 40 let olimpijskih iger? Kaj je v teh glavah?"

V torek se je na kritike odzval tudi Cetinski. Ne z izjavo, temveč je na Instagramu objavil množico sporočil podpore, ki naj bi jih dobil od Sarajevčanov in v katerih mu sporočajo, da je pri njih vedno dobrodošel.

Manj znana pa je zgodba o tem, da ima Tony Cetinski s Sarajevom posebno povezavo. V razrušenem mestu je leta 1996 snemal videospot za skladbo Prah i pepeo in med snemanjem z ekipo zašel na ozemlje pod nadzorom srbskih sil. Naleteli so na patruljo, ki jih je nemudoma aretirala, pozneje pa so jih vrnili v izmenjavi vojnih ujetnikov, je Cetinski pred časom povedal za Večernji list.

