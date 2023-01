Objavili seznam najboljših pevk in pevcev, na njem pa ni Celine Dion

Glasbena revija Rolling Stone je ob novem letu objavila izbor 200 najboljših pevk in pevcev vseh časov, na katerem je mnoge zmotila odsotnost enega imena – kanadske dive Celine Dion.

Na družbenih omrežjih se je nemudoma sprožil val ogorčenja. "Da na seznamu ni Celine Dion, nedvomno tehnično najboljše vokalistke vseh časov, meji na izdajo," je tvitnil glasbenik in producent Jamie Lambert, podobnega mnenja pa je bilo še na tisoče drugih.

Da bo izbor sprožil veliko odzivov in začudenja, so se očitno zavedali tudi pri reviji Rolling Stone, saj so v uvodu k seznamu poudarili: "Preden začnete listati (in komentirati), se zavedajte, da gre za izbor najboljših pevcev, ne najboljših glasov. Seveda so se mnogi rodili s sijajnimi glasilkami, popolnim posluhom in brezmejnim razponom, drugi pa imajo bolj surov, nenavaden ali nežen glas. Kot smo zapisali o Ozzyju Osbournu – morda nima dobrega glasu, ima pa sijajnega. To lahko rečemo za marsikoga na seznamu."

Before you start scrolling (and commenting), keep in mind that this is the Greatest Singers list, not the Greatest Voices List. Talent is impressive; genius is transcendent.https://t.co/hN41UoRGL7 — Rolling Stone (@RollingStone) January 2, 2023

Na prvo mesto seznama so postavili Aretho Franklin, na drugo Whitney Houston in na tretje Sama Cooka, sicer pa so se v izbor uvrstila imena, kot so Kurt Cobain, The Weeknd, Beyonce, Mariah Carey, Iggy Pop in Taylor Swift.

In kdo ob Celine Dion še manjka? Na seznamu ni denimo Annie Lennox in Cher, pa Dionne Warwick in Diane Ross.

