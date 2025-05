Oven

Zdi se prelahko, da bi preprosto ubrali pot skozi vse. Ugotovili boste, da v vsakem vašem razmerju počasi izgubljate moč. Več kot boste zahtevali, na več upora boste naleteli. Umaknite se za nekaj časa, to bo še najboljša strategija in težava bo najverjetneje sama zbledela.

Bik

Zaradi govoric in politike v pisarni bo prišlo do kratkega stika pri poklicnih interesih. Nekdo ima močan cilj in se ne ozira preveč na to, kaj to pomeni za življenja drugih. Če boste kaj slišali o tem, naredite vse, kar boste lahko, da to ustavite, še preden bi stvari ušle iz rok. Tako boste lahko zaščitili sebe in kariere vaših sodelavcev.

Dvojčka

Vztrajajte pri taktičnosti in diplomaciji, svojega mnenja pa nikakor ne vsiljujte drugim ljudem. Če boste morali izbirati med zasebnim in družabnim življenjem, ne reagirajte nepremišljeno. Uspešni boste predvsem tisti, ki boste pripravljeni malce popustiti. Za določene težave boste potrebovali pomoč odvetnika.

Rak

Povečalo se bo nerazumevanje, netoleranca bo narasla in sprejeli boste določene napačne odločitve. Nekateri izmed vas se boste počutili nepravično obsojene. Poudarjena bodo čustva in podzavest, zato v trenutkih odločanja poslušajte svoj notranji glas, ki vas bo vedno odpeljal v pravo smer.

Lev

Izkoristite ugodno priložnost in se malo umaknite iz mesta ali vsaj od ljudi, ki vas utrujajo in razburjajo. Najbolje se boste počutili, če boste preživeli nekaj časa v naravi ali v gorah. Sprostila vas bo tudi lažja telesna aktivnost, kot je na primer delo v vrtu ali krajši sprehod. Poskrbite za sprostitev.

Devica

Družabni odnosi bodo zahtevni, saj se bo krepila konkurenca in želja po dokazovanju. Svoje pripombe in kritike izrecite zelo previdno, še posebej če bodo te namenjene občutljivim osebam. Prijateljem ponudite podporo in pomoč, ne izpustite pa niti priložnosti sodelovati pri določenih humanitarnih akcijah.

Tehtnica

Potrebno bo igrati na karto razuma in intelektualne komunikacije. Učenje in izobraževanje se vam bo izplačalo, prav tako pa tudi povečana komunikacija na vseh ravneh. Posebno aktivni boste tisti, ki delate v skupinah. Sodelovanje in izmenjavo zamisli boste doživljali kot užitek, ne pa kot naporno prilagajanje.

Škorpijon

Pred vami je nov dan. Čutili boste izčrpanost in pomanjkanje energije, saj vas bo misel na delo obremenjevala. Kljub nezadovoljstvu bo vaš dan minil hitro, saj se boste zmotili z opravki. Danes lahko pričakujete pomemben klic. Veselite se novih informacij. Počutje morda ne bo najboljše, lahko bi ga precej izboljšali, če bi se lotili kakšnega športa.

Strelec

Danes boste lahko sklenili ugodno sodelovanje. Vsi, ki se ukvarjate z ekipnim športom ali sodelujete pri skupinskem projektu, boste zelo uspešni, a le če boste delali v skladu s skupnimi interesi. Ne jezite se, če vaše zamisli ne bodo všeč ljudem iz vaše bližnje okolice. Vsak ima pravico do svojega mnenja.

Kozorog

Niti sami sebi ne morete razložiti, kako in zakaj vajina zveza obstaja, a ste ne glede na vse srečni. Vaš izzivalni partner vas bo z lahkoto večkrat pripeljal na rob potrpljenja, a vas bodo čustva vedno znova vrnila v njegov objem. Za vsak primer pa ga ne sprašujte o njegovih čustvih, saj vam odgovor po vsej verjetnosti ne bi bil všeč.

Vodnar

Dobro premislite, preden boste sprejeli odločitve in nove poteze v karieri ali privatnem življenju. Hitre in nepremišljene reakcije bi dolgoročno imele zelo slabe posledice. Posvetite se financam, vlaganju ali varčevanju, nakupu ali trgovini, lahko pa načrtujete tudi letni dopust. Velik pomen boste dajali sodelovanju in prijateljstvu.

Ribi

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe v zasebnem življenju, saj vam bo družinsko področje na splošno najbolj pomembno. Vaše ambicije bodo v ozadju, v ospredju pa disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in pomoči.