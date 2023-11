Novi uspehi skupine Joker Out

Joker Out z zlato ploščo, ki so jo dobili za uspehe na finskem trgu.

Joker Out z zlato ploščo, ki so jo dobili za uspehe na finskem trgu. Foto: Vita Orehek

Po tem, ko so osvojili Stožice z največjim samostojnim nastopom v karieri, je skupina Joker Out podpisala pogodbo z booking agencijo Wasserman, ki zastopa vrsto slavnih glasbenih izvajalcev, kot so Ed Sheeran, Coldplay, Billie Eilish, Imagine Dragons, Lorde, Skrillex in Run The Jewels.

Po podpisu z agencijo Wasserman je skupina prejela še eno priznanje – zlato ploščo za singel Carpe Diem, ki je na Finskem dosegel kar dva milijona predvajanj. Nagrado je v petek na novinarski konferenci v Beogradu zasedbi podelila skupina Virgin Music Group, potrdil pa jo je IFPI Finland. Skladba Carpe Diem ima po vsem svetu že več kot 40 milijonov poslušanj.

"Dokaz, da jezik ni ovira za uspešno mednarodno pot"

"Ta nagrada ni le potrditev njihovega uspeha zunaj domačega trga, ampak tudi dokaz, da jezik ni ovira za uspešno mednarodno pot," je ob tej priložnosti dejal Fabian Stilke, generalni direktor Universal Music Group za Zahodni Balkan.

Koncert v Beogradu Foto: Vita Orehek

Joker Out so v oktobru odigrali dva koncerta v Novem Sadu, gostovali na dvorcu Rakičan, razvneli Dunaj, pretekli konec tedna pa so poskrbeli še za dva evforična nastopa v Beogradu. Srbski glasbeni portal Headliner je zapisal, da je bil to koncert, "kot da jutri ne obstaja". V petek in soboto pripravljajo enako zabavo tudi v Tvornici kulture v Zagrebu, sledijo koncerti v Varšavi, Vilni, Vroclavu, Pragi, Poznanu, na Reki, v Skopju, Münchnu, Haagu, Amsterdamu, Madridu, Barceloni, Celju, Mariboru in Novem mestu.

