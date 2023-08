Noro: toliko je Ceca računala za eno uro petja na poroki

Družini mladoporočencev sta po poročanju srbskega časopisa Kurir za poročno slavje, na katerem je bilo kar 1.500 gostov, vložili ogromno denarja, največ za glasbene goste.

Ceci za eno uro petja 50 tisoč evrov

Na poroki sta med drugim nastopila srbska pevka Ceca in glasbenik Aca Lukas, pridružili pa so se jima še pevec Beki Bekić in Orkester Borka Radivojevića. Družini sta najeli celo voditelja Boro Santano, ki je zaslovel z vodenjem kontroverznega resničnostnega šova Zadruga in je povezoval celotno slavje. Ta je na svojem profilu na Instagramu objavil posnetek, kako je napovedal Cecin nastop, in zapisal, da mu je bilo "v čast".

Največ denarja naj bi za svoj nastop dobila prav Ceca, ki je samo za eno uro petja računala kar 50 tisoč evrov.

Kot na vsaki romski poroki razkošja ni manjkalo, nevesta je namreč nosila krono, okrašeno z rumenim zlatom.

Preberite tudi: